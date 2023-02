"La ballena", una película para reflexionar sobre la gordofobia y la exclusión social

El protagonista es atendido por Liz (Hong Chau), su enfermera y única amiga, y también recibe las visitas de Thomas (Ty Simpkins), quien dice ser un misionero de la Iglesia New Life. Pero lo que más espera Charlie es volver a conectarse con su hija adolescente, Ellie (Sadie Sink, muy conocida por “Stranger Things”), a quien no ha visto en ocho años.

Cuando algunos ya se preguntaban dónde estará Brendan Fraser, apareció la noticia de que la nueva película de Darren Aronofsky iba a estar protagonizada por el actor de “La momia”. “Darren me dijo que quería reivindicarme, y aunque después de 30 años en la profesión siento que no tengo nada que demostrar, no negaré que yo quería ser reivindicado”, dijo el intérprete de 54 años en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Pensé que tal vez no volverían a ofrecerme otra oportunidad como esta, así que decidí darlo todo, poner a prueba mis límites y capacidades. Al mismo tiempo sentí mucho miedo, porque este es un personaje complicadísimo, pero también es verdad que los únicos personajes que valen la pena son los que implican riesgos”, afirmó.

Fraser agregó que sintió una conexión muy estrecha con el personaje de Charlie: “Cuando leí el guión inmediatamente sentí una gran empatía con la historia, porque habla de un hombre que ha sido prejuzgado, humillado, cancelado y olvidado, y de los devastadores efectos que todo eso ha tenido en su vida personal. Además, mis hijos y su madre me han dado mucho amor a lo largo de mi vida, el tipo de amor que Charlie anda buscando antes de que sea demasiado tarde. Hacer la película me hizo querer mejorar como padre, como amigo y como persona. Tampoco hay que olvidar que filmamos en plena pandemia, y por entonces yo tenía pánico a enfermar y a morir. También como le pasa a Charlie, sentía que se me acababa el tiempo”, señaló.

ballena3.jpeg Fraser con el premio SAG, del Sindicato de Actores de Hollywood.

El guionista de “La ballena”, Samuel D. Hunter, escribió la película a partir de su propia obra de teatro, inspirándose en sus propias experiencias, “y eso dota al film de un aura muy personal y sentida”, dijo el actor. “Los temas de la película, como la persecución religiosa, la exclusión social o la experiencia de la obesidad, no están tratados desde la lejanía, sino que se presentan con cercanía y emoción”, observó.

La experiencia de habitar el cuerpo obeso de Charlie no fue nada sencilla para el protagonista. “Lo primero que me impresionó fue el realismo detallista del traje prostético que diseñó Adrien Morot. Es una obra de arte, podría estar expuesto en la galería Tate Modern de Londres”, aseguró Fraser. “Luego descubrí que el traje era una obra de ingeniería compleja. La primera vez que me lo pusieron, el proceso duró seis horas. Tenía un sistema de refrigerado como el que llevan los pilotos de carreras y, durante el rodaje, había un equipo de entre cinco y siete personas que me ayudaban a desplazarme de la silla de maquillaje hasta el set. Fue una experiencia difícil, incómoda, pero debía ser así. Puede que no sea muy inteligente, pero soy un tipo fuerte, así que lo hice. Me inspiró el compromiso que tomamos a la hora de construir el cuerpo de Charlie de la manera más auténtica posible. Para mi disgusto, este tipo de maquillaje prostético ha sido utilizado en comedias groseras durante años. En nuestro caso, el traje fue creado para dignificar al personaje de Charlie”, subrayó.

Componer al protagonista también fue muy exigente a nivel emocional. “Fue un proceso doloroso, porque me hizo entender hasta qué punto la sociedad estigmatiza a las personas obesas, y eso es algo de lo que el cine tiene parte de culpa porque, en las películas, las personas obesas suelen ser o bien villanos o bien chistes andantes. También comprendí cómo la crueldad de la que son objeto por parte de los demás, y por lo general de sus propios familiares y seres queridos, puede marcarlos para el resto de sus vidas. Muchos espectadores no están dispuestos a ver una película que los enfrenta a sus propios prejuicios. Pero creo que por eso es importante verla. Puede cambiar el modo de pensar y de sentir de algunos espectadores”, concluyó el actor.