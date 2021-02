La ausencia de Jorge Rial de "Intrusos" disparó los rumores sobre la renuncia del conductor

La edición de "Intrusos" tuvo una emisión particular que no pasó desapercibida y fue un tema que inundó las redes sociales. Y la pregunta que se instaló hace algunos días se intensificó. ¿Vuelve Jorge Rial? Las especulaciones en torno a una posible renuncia se agigantaron cuando se deslizó que cambiaría de aire e, incluso, que no habría buena relación con algunos integrantes del staff.