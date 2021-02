"Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mamá ni poder darle un abrazo”, admitió Federico en referencia a los protocolos de aislamiento a los que deben someterse quienes contraen el coronavirus.

Luego, analizó: “El ala está clausurada para el público, no pueden entrar ni los parientes y tenés que entender que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie de coronavirus ni el mismo se siga esparciendo”.

Por último, aprovechó para agradecer a la clínica “donde la cuidan muchísimo” y las muestras de cariño que recibieron también cuando falleció su papá Santiago Bal: "A mi familia siempre le llegó un amor muy grande del otro lado".

Preocupado por su mamá, el fin de semana Federico había pedido a sus seguidores que oraran por ella. “Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja”, escribió en su Instagram.

Sin embargo, después de unas intensas horas críticas logró tener resultados favorables. "Se suspendieron los relajantes y está mejor que al mediodía. Mañana (miércoles) si sigue así suspenden sedación de a poco. Los valores siguen dando bien. El panorama es bueno, positivo, pero el cuadro es delicado”, informó el periodista Ángel De Brito.