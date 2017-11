La actriz Jennifer Lawrence realizó una dura confesión tres años después de que en 2014 le hackearan su IPhone y salieran a la luz fotos íntimas suyas.

La ganadora de un Oscar por "El lado bueno de las cosas" explicó en The Hollywood Reporter qué supuso para ella la filtración de esas imágenes, en las que aparecía posando de manera sugerente junto a su por entonces pareja Nicholas Hoult: "Sentí que me violaba todo el planeta", reveló la joven de 27 años, quien fue una de las más de cien víctimas que sufrió un ataque de estas características.

"Cuando sucedió, me sentí tan violada que ni siquiera puedo expresarlo con palabras. Muchas mujeres se vieron afectadas, y muchas de ellas me escribieron para demandar, pero nada de eso me traería paz, nada de eso me devolvería mi cuerpo desnudo. No estaba interesada en demandar a nadie, solo quería curarme", explicó.

A pesar de los años, el escándalo de la filtración de fotografías íntimas continúa atormentando a Jennifer Lawrence, tal y como ella misma confirma: "Puedes estar en un almuerzo y que alguien saque el teléfono. Es algo imposible de procesar".

Por el hecho, el hacker Ryan Collins se declaró culpable y actualmente cumple una condena de 18 meses de prisión.

Las declaraciones de la actriz salen a la luz cuando se conoció la noticia de la ruptura con el director de cine Darren Aronofsky. La pareja se separó después de un año y medio de relación que intentaron mantener fuera del foco mediático.