La actriz de Hollywood que bebe la sangre de su prometido como un ritual

Esta no sería la primera vez que la pareja es noticia por algo del estilo. De hecho, con la confirmación de su casamiento llegó también la polémica sobre el anillo de compromiso. Resulta que MGK le dio a su prometida un anillo que al ser sacado causa dolor y algunas heridas. "El amor duele" fue la justificación para tan controversial elección.

Pero esta vez, la actriz reveló más detalles de su intimidad y contó que la pareja tiene una especie de ritual en la que toman unas gotas de sangre. Fox no explicó el origen de este comportamiento, pero en una entrevista con Glamour aclaró que es cierto que en ocasiones consumen unas gotas de sangre. “Son solo unas gotas, pero sí, bebemos la sangre del otro”, comentó.

Todo esto proviene de una publicación que la propia actriz realizó en su cuenta de Instagram con motivo de dar a conocer su compromiso con el rapero. En esa publicación del 11 de enero de 2022, Megan Fox contó lo siguiente: “En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor al que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor. Y del karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…y luego bebimos la sangre del otro”.

Aquella declaración de amor había quedado como un mensaje simbólico y no pasó a mayores hasta que la actriz comentó en su entrevista a Glamour: “Supongo que beber sangre de los demás podría confundir a la gente”. Luego explicó que todo tiene un motivo subyacente y que es una práctica completamente controlada que no ha causado inconvenientes en sus organismos.

La pareja se conoció en el set del thriller policial "Midnight in the Switchgras" y oficializaron su relación en 2020. Hasta ahora no hay más detalles sobre la boda que se aproxima.