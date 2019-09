La actriz argentina Luz Cipriota actuará en el nuevo filme de Woody Allen

Woody Allen eligió a una actriz argentina para su próxima película: se trata de Luz Cipriota, quien desde hace un tiempo está radicada en España por su participación en la serie de Netflix, "Las chicas del cable".

Pese a todas las idas y vueltas que surgieron en la carrera del cineasta Woody Allen tras reafirmarse las denuncias en su contra por parte de Dylan Farrow, la hija de Mia Farrow, el director sigue teniendo proyectos. Algunas productoras decidieron no acompañar sus películas debido a la pésima imagen que se construyó de Allen gracias a los movimientos de mujeres #MeToo que denunciaron acosos y abusos en el ambiente de Hollywood. La única que salió a respaldar al director fue una de sus actrices fetiches: Scarlett Johansson, quien dijo que seguiría trabajando junto a Allen.

Ahora, la que participará de un proyecto del director neoyorkino es la actriz argentina Luz Cipriota, y ella misma lo dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Esta semana en Revista Gente les cuento algo que hace mucho quería gritar a los cuatro vientos. ¡Si! Voy a participar de la próxima película de Woody Allen. Si bien aún no me dejan contar mucho y es una participación muy pequeña, me estalla el corazón de felicidad. ¡Gracias!", escribió la actriz junto a una foto de su rostro en Instagram.