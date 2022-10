L-Gante y Wanda encienden las redes con el video de "El último romántico"

Wanda y L-Gante estrenaron el video "El último romántico", con la canción del cantante de cumbia 420 (via @lgante_keloke)

La canción fue escrita por el cantante en colaboración con Negro Dub y DT.Bilardo, y la letra comienza diciendo: "Desde que está sola, sólo conmigo quiere, no importa la hora, porque me prefiere". Y luego agrega: "Porque vos sos adictiva como la maría que yo me fumé". También incluye una breve línea de Wanda diciendo: "Habla la Mafilia".