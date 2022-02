L-Gante se negó a declarar ante la Justicia: "Hay gente que me quiere bajar"

"Me negué a declarar. No sé de qué arma están hablando, a mi mamá le encontraron un arma de juguete", aseguró el músico a la salida de la fiscalía, luego de negarse a declarar al igual que su pareja, Tamara Báez.

“Hay gente que me quiere bajar y perjudicar. Pienso que mienten todos los que declararon en mi contra”, aseguró L-Gante después de la audiencia mientras la gente que se había acercado le pedía selfies. La investigación está a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez.

Por su parte, su abogado señaló: “Vamos a presentar y después vamos a hacer una ampliación de la declaración indagatoria. Entendemos que va a haber una falta de mérito. No hay ninguna prueba, solo una vaina secuestrada”. "Fue obtenida por un vecino, es decir que la levantó. Es una prueba que está contaminada. Aparte, donde viven ellos es un barrio muy picante. Encontrar una vaina ahí no es sorprendente ni llamativo, si buscaban un poco más encontraban 20 o 30 más", sostuvo Cipolla.

Y agregó: "Esto fue una denuncia que se realizó el día viernes, pasaron siete días. No lo es, pero en el caso que haya tenido un arsenal, ¿ustedes piensan que yo le hubiera dicho 'dejalo en tu casa', que nos puede venir un allanamiento? Igualmente reitero, él no tiene armas, no usa ni nada".

En su presentación ante la policía, el denunciante aseguró que su madre, una hermana y una prima también recibieron amenazas por parte del músico cuando intentaron interceder en la pelea. Según fuentes policiales, la confrontación se produjo luego de que al músico le comunicaran que ese vecino suyo estuvo la noche anterior trepado en el techo de la casa de su madre, en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, presuntamente con intenciones de robo, hecho que de todas formas no fue denunciado.