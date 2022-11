L-Gante pagó la cuota alimentaria con fideos y le prometió a Jamaica: "Lo mío será tuyo"

Harto de que, después de que su ex publicara una foto de las bolsas con los productos, en las redes sociales lo trataran de tacaño, L-Gante hizo un posteo en Facebook con el que quiso lavar su imagen diciéndole a Jamaica, la hija de la pareja, no solo que la quiere y la valora sino que todo lo suyo es de ella.

“Sos lo más real y valioso que tengo. Lo mío será tuyo también. La gente podrá dibujar mil cosas pero los que me hacés vos me dibujan una sonrisa en el corazón”, sostuvo el músico, y añadió: “Aquí estará papá siempre para vos, y sabrás que hizo posible tanto con tan poca edad. Vos no tendrán que pasar por lo que pasó L-Gante en su niñez y adolescencia”.

Finalmente, confesó que disfruta verla crecer, ya que eso lo llena de inspiración. “Algún día te vas a cagar de risa de todo lo que hablaron. Te amo y eso lo sabremos vos y yo”, cerró.

La publicación del autor de "El abecedario" fue la respuesta a la revelación que hizo Báez al contar en Instagram que L-Gante le mandó fideos en vez de dinero como cuota alimentaria. “¿Con qué se paga la luz, la obra social y demás? Una vergüenza, la voy a mantener con fideos a mi bebé ahora. Yo no puedo creer esto”, disparó.

También reveló que el detalle de los productos que había en las bolsas que gente de L-Gante le dejaron en la casa de sus padres: un zapallo anco, 1 kg. de kiwi, 1 kg. de banana, 1 kg. de manzana y 1 kg. de naranja, además de dos paquetes de puré instantáneo, un litro de leche, tres paquetes de pañales, dos de algodón, dos de toallitas húmedas y colonia y shampoo de bebé.

“Son 100 mil pesos de mercadería”, aseguró Elian Valenzuela, tal el verdadero nombre del artista, cuando le preguntaron si pretendía reemplazar el pago de la cuota alimentaria por alimentos y productos de higiene.