L-Gante mantuvo un tenso cruce con su padre biológico: "Dan lástima por televisión"

L-Gante y su padre biológico, Miguel Ángel Prosi, matuvieron un tenso cruce en la pantalla de América . El cantante de cumbia, un de las figuras más exitosas de la escena de la música popular argentina, ya había reaccionado ante la súbita aparición de su progenitor en los medios. "No, yo nunca le dije 'papá' a nadie. Vivo diciendo 'papá', pero de onda" , dijo el músico y dio por cerrada la cuestión.

No obstante, este miércoles accedió a mantener un ida y vuelta con Prosi en el programa "A la tarde", que conduce Karina Mazzocco. Fue después de que en un móvil en vivo defendiera a su madre, Claudia Valenzuela. "Ella ni se mete y toma todo con pinzas para que no hablen giladas. No tenemos problemas con nadie. Siempre están las puertas abiertas", dijo el autor de "El abecedario".