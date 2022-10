L-Gante mano a mano con Ángel de Brito: "Un granito de arena cada día suma"

"¿Pasó algo o no pasó nada?", indagó el conductor. "No. Todo tranquilo, muy tranquilo", respondió el joven y luego agregó: "Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, no quiero meter la pata en nada ni caer en una de sus trampas de Ángel de Brito". El cantante también aclaró que no se puede hablar mucho de una persona a la que se conoce hace un mes: "Dejame hacer historia y te cuento más adelante. El tiempo te acerca a las personas que te hacen bien", le dijo L-Gante a Ángel.

L-Gante habló de su relación con Wanda Nara: "No pasó nada"

Fue entonces que De Brito le remarcó que siempre que los vieron juntos, se vio mucho cariño por parte de los dos, y el joven le contestó que para el es natural. "He visto muchos comentarios sobre que estamos haciendo marketing y yo nunca hice marketing, en mi vida, en mi carrera, nada". Y para dejar en claro que nada ocurrió, el cantante aclaró que nunca pasó nada, y que no sabe qué pasará en el futuro pero no descarta la posibilidad de algo.

Ángel también aprovechó la entrevista para tocar otros temas, entre ellos la música, y en esa línea le preguntó al cantante por qué piensa que le fue muy bien y respondió: "Esmerarse y estar constantemente, creo, enfocado. Un granito de arena cada día suma". Además comentó que el proceso de componer lo hace cuando tienen un momento de inspiración y no es precisamente la canción que más le gusta la que mejor le va entre el público.

L-Gante y Ángel en un mano a mano imperdible: "Lo mejor es darse cuenta uno de los límites"

Por otro lado, L-Gante también se sinceró sobre las cosas que más lo marcaron en su vida, y una de ellas fue su madre: "De mi vieja todo, porque como digo siempre, una mamá no te pone tanto los puntos así como si estuvieran mamá y papá, pero el tema era no defraudarla a ella, porque las ideas raras, las malas influencias, todas las cosas que te pueden llevar por mal camino estuvieron".

El conductor le preguntó "¿Tu vieja era tu límite?" Y el joven respondió "Sí olvidate. Lo mejor es darse cuenta uno mismo, saberse controlar", y confesó que entre los 15 y 17 años tuvo un periodo de mucho consumo y finalmente se fue dando cuenta de a dónde lo llevaban esas cosas y decidió cambiar. Hoy se concentra en su música, su hija y en la gente que le hace bien.