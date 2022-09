L-Gante habló de su separación de Tamara Báez y de los rumores de relación con Wanda Nara

El cantante confirmó en "LAM", el ciclo que conduce Ángel De Brito en América, que está separado pero que no habla en público al respecto. No obstante, consultado sobre por qué su ex pareja dice que no estaban separados "supuestamente" hace dos meses, respondió: "Yo no tendría que hacer retruco ni nada de eso porque (Tamara) es la mamá de mi hija y no quiero que después, cuando mi hija crezca, vea un video o algo donde esté yo hablando de la mamá. Que haga lo que quiera. Que estamos separados ya está aclarado".

Luego agregó: "Que la cuenten como quieran, van a querer ensuciarme a mí, eso es lo obvio. Pero bueno, gente que crea o no, yo estoy con mi hija todos los días".

Sobre la manera en la que terminó la relación y si fue de mutuo acuerdo Elián dijo: "A mí lo único que me molesta, lo que realmente me llega a tocar, es que hablen de mí con mi hija. Pero después, no me molesta nada, que haga lo que quiera. Yo no jodo, no tengo drama en brindar, en estar, en brindar" y añadió que "si la pareja no funciona, hay que aclararlo porque después piensan que estás siendo infiel".

L-Gante respondió sobre el supuesto romance con Wanda Nara

Después de haber respondido todas las dudas sobre la madre de su hija, L-Gante habló de la empresaria Wanda Nara, con quien se la ha vinculado románticamente en las últimas semanas. Lo cierto es que ambos se encontraban trabajando en una campaña para una marca de ropa deportiva, y a partir de allí surgieron los rumores.

"Me la crucé en un evento de boxeo del Chino Maidana" contó el artista y el notero siguió: "Y de ahí a terminar bailando en la casa de ella, ¿cómo fue?". Entre risas e ironía, el cantante respondió: "Son rumores del Ejército de LAM". Pero el periodista continuó indagando y le preguntó si podría tener una pareja con Wanda, y sin filtro ni vueltas L-Gante contestó: "Cualquiera puede tener pareja si está en un caso de soltería. Y tampoco habría que joder. Y habría que bancarse la pelusa, como dice el dicho. Pero con Wanda, ni idea. Son especulaciones del mundo digital".

https://twitter.com/estefiberardi/status/1574161901827002368 Lgante en la casa de Wanda Nara ahora cantando pic.twitter.com/qrD56amb3D — Estefi Berardi (@estefiberardi) September 25, 2022

Para dejar en claro lo que opina sobre estas especulaciones, el cantante dijo: "Hay miles de mujeres, miles de engaños, miles de cosas. Yo no aporto nada. Obvio que (Wanda) es una mujer famosa y quizás yo también (soy famoso) un poco, y si nos ven juntos se arma todo el alboroto".

L-Gante y el video viral en el que se lo ve saliendo de un hotel

Cuando el notero le consultó sobre un video que se hizo viral en el que se lo puede ver al cantante saliendo de un hotel y acompañado de una muchacha, L-Gante aclaró: "A mí me alojan en hoteles en todos lados. Y pueden hablar con la piba. Creo que tiene su marido. Obvio que queda muy rara la situación y yo pienso 'Uy, me regalé'. Pero no fue como lo piensan".

Cerrando la nota, el cantante finalmente sentenció: "Que crean lo que quieran. Antes, cuando no tenía una cadena de oro, decían 'Se hace el humilde'. Ahora que me compré una cadena de oro, dicen 'Eh, ya no sos más humilde'.Yo sigo siendo siempre el mismo" y agregó "sea quien sea yo siempre voy a estar, voy a brindar y voy a responder con respeto, no tengo drama con nadie, aunque me odien o no. Esto es para que me quieran más o me odien más".