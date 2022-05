L-Gante habló sobre el incómodo momento que tuvo con Tini Stoessel en su show

Tini Stossel ya realizó el segundo concierto de los cinco que tiene pactados en el Hipódromo de Palermo en el marco del tan esperado Tini Tours 2022. En todas las fechas sorprende con diferentes invitados, además de sus cambios permanentes de looks y el acompañamiento de una veintena de bailarines. En ese marco, en el que cerca de 16 mil espectadores la fueron a disfrutar, el sábado pasado uno de los invitados fue L-Gante para cantar "Bar".

Durante el tema, el líder de la "Cumbia 420" no terminó de cantar y se retiró del escenario, dejando a la artista sola y sin entender bien lo que había sucedido.

La polémica ya llevaba algunas horas, cuando a través de su cuenta de Twitter, la panelista de LAM, Estefania Berardi compartió un video del show en el que L-Gante se retira del escenario en medio de la canción, ante la desconcertada mirada de Tini.

https://twitter.com/estefiberardi/status/1528394341466755074 Qué le pasaba a Lgante anoche? Estaba como perdido? Miren el final que se baja antes y TINI lo mira como diciendo : -Adonde vas? pic.twitter.com/aXzUWMtVz8 — Estefi Berardi (@estefiberardi) May 22, 2022

Pero ante la repercusión que tuvo este tenso encuentro de los artistas arriba del escenario, y que levantó tanto polvareda, la pareja de Tamara Báez dio su punto de vista sobre la situación.

"Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini Stoessel seguía con un tema muy pegadito, pero la gente dice que se vio raro, ¿no?", explicó el papá de Jamaica. Y enseguida agregó: "También las cámaras que estaban enfocando ahí no enfocaron cuando yo me baje del lugar ese elevado para despedirme y saludar: 'Gracias a Tini por la invitación', bla bla bla".

>> Leer más: Polémica con L-gante tras el show de Tini Stoessel

A pesar de lo que vivió, la cantante de "Miénteme" siguió el show y despidió a su colega a la distancia, sin dar ninguna explicación sobre lo que estaba sucediendo. Ahora fue el mismo protagonista quien salió a aclarar lo sucedido.

L-Gante finalizó su explicación diciendo: "Dije un par de cosas ahí en el escenario un poco más a la orilla. No fue nada raro".