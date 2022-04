L-Gante fue demorado en un aeropuerto de Chile y estalló en las redes sociales

El cantante mostró su descontento con la situación en un vivo de Instagram que luego borró. "No me dejaron entrar. No tengo nada", dijo el artista

"No me dejaron entrar. No tengo nada", sostuvo el cantante en el vivo que hizo y que luego borró. Elian Valenzuela había viajado a Chile junto a todo su equipo, pero fue al único al que retuvieron en el aeropuerto. “Hey Marcianeke no me dejaron entrar acá porque dicen que soy el Marcianeke de Argentina… ¡boludo, vení a salvarme compañero!”, expresó L-Gante en el video a uno de sus colegas mientras trascurría la situación que lo tuvo como protagonista principal.