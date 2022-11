L-Gante sobre el debut de Tamara Báez como cantante: "Que se enfoque en algo"

Sobre esto fue consultado el cumbiero, que dio su opinión en una charla con el móvil de Socios del Espectáculo. Cabe recordar que L-Gante ya había grabado algunos temas con Tamara que nunca salieron a la luz, y también la invitó a cantar junto a él en vivo en una ocasión.

"Perfecto, por mi que le mande para adelante. Me encanta ver gente que se enfoque en algo", comentó Elián. "¿Cómo te parece que canta? Viste que adelantó un poquito en Instagram", le consultó el movilero pero el cantante rápidamente respondió que no vio nada: "De eso saben más ustedes que yo, porque yo no veo nada, no tengo contacto textual, ni verbal".

L-Gante también fue consultado por las cosas que dice Báez sobre el dinero de manutención que le pasa por la hija que tienen en común y dijo: "Si, cada vez que quieren molestar es como que le agarraron un ritmo así, pero nada que ver, qué se yo, que la cuenten como quieran". Después agregó: "Yo ahí todo en orden, todo normal. Veo, disfruto, estoy enfocado en lo mío mucho más que hace tiempo. Y yo estoy bien, joya".