Tamara Báez le impide visitar a Jamaica y exige mayor cuota alimentaria. "Me acusan pero cumplo con todo. Parece que tengo que pagar un secuestro para ver a mi hija", dijo angustiado

Mientras Wanda Nara utiliza de manera estratégica en las redes sociales su supuesta relación con L-Gante, la separación del cantante de Tamara Báez se convirtió en una pelea que no para de escalar, a tal punto que la situación empezó a adquirir cierto dramatismo. Este viernes Elián Valenzuela, el verdadero nombre del referente de la cumbia 420, se mostró muy angustiado durante una nota televisiva: “A la nena no la puedo ver hace mucho. Yo no tengo la misma actitud que Tamara, busco soluciones”.