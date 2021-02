Kurt Cobain, 54 años para el hombre que aún es un hito del rock

La muerte, para muchos, fue anunciada. Otros, no obstante, aún continúan con la incertidumbre sobre qué pasó, ya que creen que fue un homicidio. Las frecuentes peleas con su entonces pareja y madre de su hija, Courtney Love, y su imposibilidad de soportar la fama llevaron a Cobain a enfrentar episodios de depresión, enfermedades vocales y estomacales, y a una adicción a las drogas que ya era irreversible. Fue el tercer intento de suicidio, que de “intento” ya no tuvo nada.

nirvana.jpg

Su infancia no había sido fácil. Nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington. Fue desde pequeño que no encontró su lugar en ningún lado luego de que sus padres se divorciaron cuando él tenía 9 años, separándolo de su hermana menor Kimberly ya que su padre Donald Leland Cobain y su madre Wendy Elizabeth Fradenburg acordaron que ambos se irían con uno de sus hijos. Desde aquel momento su vida cambió para siempre, estaba sin rumbo, perdido, hasta que la guitarra llegó a su mundo, fue un regalo de su tío.

Siempre Nirvana, de principio a final

Gracias al obsequio del tío Chuck, aprendió a tocar la guitarra y ansiaba formar una banda con compañeros del colegio, pero ninguno estaba emocionado por meterse en el mundo de la música, hasta que un día conoció a Krist Novoselic con quien fundó Nirvana, que para aquel momento nombraron como Fecal Matter. Novoselic tocaba el bajo y Cobain la guitarra, mientras que la batería fue rotando entre distintos nombres desde Dale Crover, Aaron Buckhard y Chad Channing, hasta llegar a David Gröhl, que sería el definitivo.

La compañía musical Sub Pop Records fue la primera en confiar en el talento de estos jóvenes, aunque nunca se imaginaron que Kurt Cobain llegaría a ser un hito del rock aún 27 años después de no estar en este plano, pues en ese caso les habrían dado más oportunidades. Sin embargo, en 1988 pudieron grabar Love Buzz, su primer single, y un año después su primer disco, Bleach, que aunque no fue un gran éxito, ya dejaba ver el potencial que tenía la nueva banda que salía a la luz, que combinaba el punk y el heavy metal con el rock.

Nirvana - Love Buzz (Live At The Paramount, Seattle / 1991)

Tras un año de gira, la banda decidió abandonar Sub Pop Records para tomar partida con Geffen Records en 1991, cuando Nirvana pudo lanzar su segundo álbum, Nevermind, el cual incluía un éxito como Smells Like Teen Spirit, Lithium. A partir de ese momento se dio inicio al nuevo estilo del “grunge” y también, el declive de la vida de Cobain, principalmente porque según él sus seguidores “no entendían el sentido de sus canciones”. No obstante, continuaron su camino.

Nirvana - Lithium

El álbum que siguió a Nevermind fue Incesticide, lanzado en 1992 que incluye una canción con el mismo nombre además de, por ejemplo, Son of a Gun. Este había sido un disco en el cual estaban presentes canciones que nunca se habían grabado en estudio sino que eran grabadas en los shows que Nirvana daba en distintas partes del mundo.

Son Of A Gun (BBC John Peel Session 1990)

Por otro lado, In Utero, en 1993, fue el último álbum que la banda sacó con Cobain en vida, con temas musicales como Heart Shaped Box. Sin embargo, después de que el compositor, cantante y guitarrista fallezca, sacaron ediciones inéditas de presentaciones como Unplugged in New York, grabado en noviembre de 1993 en un concierto que dio la banda en Nueva York; From the Muddy Banks of the Wishkah en 1996 y otras canciones nunca antes escuchadas incluidas en álbumes como Nirvana, With the lights out, Sliver: The Best of the Box, entre otras, que hoy son un hito y mantienen la llama de Nirvana presente en todo el globo.

Nirvana - Heart-Shaped Box

Courtney y Frances: cuando llega el amor, él se va

Mientras Nirvana se encontraba en auge y los seguidores eran cada vez más, Cobain conoció a a la futura madre de su hija, Courtney Love, cantante y guitarrista de un grupo musical llamado Hole, con la cual se casaría luego de dos años de noviazgo. La relación era buena, aunque ambos tenían problemas relacionados a las drogas, tanto que una vez la cantante confesó haber consumido heroína mientras estaba embarazada, aunque en ese momento aún no lo sabía, y la tenencia de la pequeña estuvo en discusión.

A la niña la llamaron Frances Bean Cobain, y nació el 18 de agosto en el mismo año en el que contrajeron matrimonio, 1992. Es la única hija que tuvo el músico y actualmente se destaca en el arte visual en los Estados Unidos. Curiosamente, el dibujo era una de las cosas en las que Kurt Cobain era bueno y con las que pasaba horas entretenido cuando era chico, además de haber aprendido a tocar el piano con simplemente escucharlo.

kurt-family-640x427.jpg

Dos años después del nacimiento de Frances y mientras Nirvana se encontraba en un stand by durante su gira en Roma, Kurt llamó a Courtney diciéndole que no se sentía bien por lo que ella notó algo raro e inmediatamente fue a donde él estaba. Compartieron una noche juntos entre charla y champagne hasta irse a dormir, cuando a la mañana siguiente la cantante observó a Cobain inconsciente en el piso y no dudó en llamar a una ambulancia, la cual lo llevó hacia una clínica y tras un lavaje de estómago y varias horas, despertó. Fue el primer intento de suicidio que tuvo.

Luego de aquel incidente, todos volvieron a Seattle en Estados Unidos. Pasaron los días pero un nuevo suceso atravesó la calma, Courtney contó que el líder de Nirvana había tenido otro episodio por lo que finalmente acordaron que comenzaría a tratarse para dejar su adicción. Fue en marzo de 1994 cuando salió de la clínica en la que se encontraba desintoxicandose en Los Ángeles y tomó un avión de regreso a su ciudad. Un mes después, finalmente, el 5 de abril del mismo año, fue encontrado sin vida en su casa.

La anécdota detrás de Smells like Teen Spirit y Argentina

Fueron muchos los países que Nirvana visitó en el mundo debido a sus giras. Sin embargo, una fue particular, nada más ni nada menos que en el estadio Vélez Sarsfield de Argentina cuando en 1992 la banda se presentó aunque antes había actuado como telonera Calamity Jane, banda conformada en su mayoría por mujeres. En un momento en el que casi 50 mil personas estaban presentes, sólo querían que llegara la hora de ver a Cobain junto a sus compañeros tocando sus más grandes hits.

Entonces, al comenzar el espectáculo de las mujeres, el público comenzó a abuchearlas y tirarles desde monedas hasta piedras, lo que causó que las integrantes del grupo finalicen su actuación llorando y con un Kurt furioso por lo sucedido. Inmediatamente, Nirvana inició un plan en forma de venganza, por lo que decidieron cambiar toda la “setlist” que habían preparado para el concierto.

Nirvana - Smells Like Teen Spirit (Official Music Video)

Al aparecer en escena los estadounidenses, su audiencia, que tanto los había esperado, comenzó a los gritos cual fanáticos desesperados. Dieron inicio al show pero la canción que todos habían estado esperando nunca llegó, puesto que en el cambio que realizaron sacaron Smell like teen spirit de la lista. De todas formas, la misma estuvo presente ya que los componentes todo el tiempo tocaban los primeros acordes, hacían que el público se enloqueciera e inmediatamente pasaban a otra canción, dejándolos con las ganas durante las horas que estuvieron arriba del escenario.

Sí cantaron otro grandes temas de la banda como Come as you are, aunque todos estaban esperando el gran clásico.

Nirvana - Come as you are Live [Argentina 1992]

Los fanáticos, que hicieron horas de cola para ingresar al estadio y sacaron sus entradas con meses de anticipación, salieron contentos del show por haber visto a sus ídolos, aunque con sabor a poco por el hecho de no haber podido cantar a los gritos el clásico que tanto habían esperado de Nirvana.