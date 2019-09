La actriz Kristen Stewart, quien alcanzó fama mundial con la saga "Crepúsculo", reveló que en el ambiente artístico de Hollywood le aconsejaron que oculte sus preferencias sexuales. Reconocida activista de género y en contra de la discriminación, la joven intérprete no ocultó su bronca al referirse a un episodio en el que le hicieron sentir lo peor de la industria cinematográfica.

“Me han dicho abiertamente, ‘Si querés hacerte un favor y no salgas con tu novia de la mano en público, así podrías obtener un papel en una película de Marvel'. No quiero trabajar con gente así”.

Así lo contó en una entrevista con la revista Harper's Bazaar. Un reportaje que tuvo alto impacto en las redes sociales.

En otro pasaje de la entrevista, la intérprete afirmó que a esta altura de su vida prefiere disfrutar de la vida y se refirió al consejo que le dieron para que oculte sus preferencias sexuales.

"Me aconsejaron desde una mentalidad de la vieja escuela, que es: "querés preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas. No les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que no las identifiques como una cita entre comillas "de lesbianas", pero tampoco te debes identificar como heterosexual. Y, además, a la gente le gusta saber cosas. Entonces, ¿qué carajos hago", reflexionó la chica.