"Killing Eve", la historia de dos mujeres empoderadas

"Killing Eve", la serie británica protagonizada por Sandra Oh que propone un giro femenino al género thriller "espía vs. asesino serial", estrena hoy, a las 23, por la señal de cable Paramount Channel.

La primera temporada de la serie, compuesta de ocho episodios de 42 minutos, es de las pocas producciones renombradas de la pantalla chica en el hemisferio norte que aún no tenía estreno en Latinoamérica.

La serie se emitió en abril pasado en el canal premium estadounidense BBC America y en BBC en el Reino Unido y, pese a los elogios de la crítica especializada, había escapado a la modalidad actual que dicta que cualquier programa de TV estrena casi en simultáneo en todo el planeta.

Creado por Phoebe Waller-Bridge en base a las novelas de Luke Jennings, "Killing Eve" es un thriller con un continuo alivio cómico al estilo británico que redunda en una trama a la vez inteligente y entretenida.

Se centra en la historia de la psicópata asesina a sueldo de nombre código Villanelle (Jodie Comer) y la agente de seguridad del servicio de inteligencia británico Eve Polastri (Sandra Oh).

La primera es una artista del homicidio que ha ido dejando cadáveres por encargo por media Europa, mientras que la segunda es una empleada de rango medio en el MI5 inglés sin experiencia de campo y aburrida de su trabajo y su matrimonio.

En busca de emociones y demostrando un intuitivo poder deductivo superior al de sus colegas, Eve consigue vincular toda la cadena de asesinatos en apariencia muy diferentes con una misma sospechosa.

Un cruce fortuito en una escena del crimen pone sobre aviso a ambas sobre el aspecto y la identidad de la otra, y a partir de ese momento inicia un épico juego del gato y el ratón en el que cada una está tan obsesionada como fascinada por la otra.

"Killing Eve" propone una reformulación del género thriller de espías, en el que los estereotipados roles masculinos del investigador y asesino son ocupados ahora por mujeres.

Su dinámica, una suerte de cruce entre la antinomia Sherlock Holmes vs. el Profesor Moriarty y la delicadeza letal de "la Femme Nikita", las ubicará en un lugar contradictorio: ambas se necesitan pero también representan la perdición de la otra.

Con el movimiento "Me Too" que tomó por asalto a Hollywood a fines de 2017 como trasfondo, "Killing Eve" se ubica en el grupo de series exitosas con fuertes protagónicos femeninos como "Big Little Lies", "The Handmaid's Tale" o "The Marvelous Mrs. Maisel", entre otras.

Como estas, "Killing Eve" presenta mujeres reales, con fallos y traspiés, pero capaces (como la asesina Villanelle) de someter a cualquier hombre.

Villanelle aparece como la mujer que el machismo debería temer, mientras que Eve representa en esta historia a la mujer en proceso de empoderamiento; y a medida que avance la trama la protagonista irá descubriendo capacidades que ni ella misma sabía que tenía.

Por este papel, Oh fue galardonada con el Globo de Oro a mejor actriz dramática (su segundo, luego del que ganó como intérprete secundaria en "Grey's Anatomy") y con el premio que entrega el Sindicato de Actores de Estados Unidos.

El primer episodio de la primera temporada de "Killing Eve" podrá verse en Paramount Channel hoy a las 23, en tanto que la plataforma Cablevisión Flow pondrá a disposición todos los capítulos a partir de mañana.

Por Nicolás Biederman / Télam