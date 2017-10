Kevin Spacey admitió que acosó a un menor y confesó su homosexualidad

Las revelaciones de agresión sexual continúan sacudiendo a Hollywood: esta vez es el actor estadounidense Kevin Spacey, el héroe de la serie "House of Cards", quien se disculpó por acosar a un joven actor en 1986 y reveló su homosexualidad.

En una entrevista publicada el domingo, el actor Anthony Rapp, actualmente de 46 años pero que en ese tiempo solo tenía 14 y ya actuaba en Broadway, contó cómo Kevin Spacey, entonces de 26 años, se había lanzado sobre él al final de una tarde en su departamento en Manhattan. El joven dijo que logró escapar y refugiarse en el baño.

Según Rapp, se encontraba en la habitación de Spacey mirando la tele cuando el actor apareció en la puerta al final de la noche, "como titubeando" y aparentemente ebrio. Kevin Spacey lo empujó hacia su cama se tumbó sobre el adolescente, según la versión de Rapp.

"Buscaba seducirme", explicó Rapp al portal de noticias Buzzfeed. "No sé si hubiera utilizado ese lenguaje, pero era consciente de que intentaba llevarme al terreno sexual".

Conocido especialmente por su papel en "Start Trek: Discovery", Anthony Rapp había recordado el incidente en 2001, pero sin revelar la identidad del agresor. El actor explicó el domingo que el escándalo desatado en torno al productor estadounidense Harvey Weinstein lo animó a ir más lejos.

Rapp afirmó que su paso adelante se debe a "intentar cambiar décadas de comportamiento permitido porque mucha gente, incluido yo, ha permanecido en silencio".

"Soy muy consciente del momento que vivimos y espero que esto (sus revelaciones) puedan hacer la diferencia", agregó.

Kevin Spacey reaccionó de inmediato: "Honestamente no me acuerdo de este incidente, que se remontaría a más de 30 años", lanzó en Twitter el popular actor de 58 años, quien vive entre Londres, Nueva York y Los Angeles.

Pero "si me comporté como (Anthony Rapp) dice, le debo mis disculpas más sinceras por lo que habría sido un comportamiento en estado de ebriedad muy inapropiado y estoy afligido por los resentimientos que dice haber mantenido todos estos años".

Kevin Spacey, ganador de dos Oscar, uno de ellos como mejor actor por "Belleza Americana" (1999), concluyó su disculpas con una "revelación".

"He amado y he tenido encuentros sentimentales con hombres a lo largo de mi vida y en la actualidad he decidido vivir como gay", dijo Spacey en Twitter, al agregar que su preferencia sexual era conocida por algunos en Hollywood desde hace años: "Quiero gestionar esto honesta y abiertamente y eso empieza por examinar mi propia conducta".

Sin embargo, sus "confesiones" han sido mal recibidas en Hollywood, que se encuentra actualmente sacudido solo cinco semanas después del enorme escándalo abierto contra Weinstein. El productor ha sido acusado por cerca de 60 mujeres de diversas agresiones o de acoso, y también de varias violaciones.

La actriz Rose McGowan, quien fue una de las primeras en decir que había sido violada por Harvey Weinstein y ha tomado la antorcha de la lucha contra las agresiones sexuales, se burló en twitter de Spacey: "Adiós, Spacey, adiós, es tu turno para llorar".

Muchos también han acusado al héroe de "House of Cards", nominado este año como el mejor actor por los prestigiosos Emmy Awards, de tratar de desviar la atención de la agresión al revelar su homosexualidad de manera simultánea.

"Revelar su homosexualidad no es lo mismo que lanzarse sobre un niño de 14 años. Es repugnante confundir las dos cosas", tuiteó el crítico de cine Richard Lawson.

Como otros de la comunidad gay, el periodista y activista Glenn Greenwald también consideró que el momento de la "revelación" de Spacey estaba fuera de lugar: "Todas esa veces que Kevin Spacey tenía que salir del armario y ser un modelo para otros no lo hizo, más que cuando se vio implicado en agresiones a un adolescente", deploró.

El conservador blog The Columbia Bigle se pronunció en el mismo sentido al acusar a Spacey en un tuit de "desviar la atención de su historia de agresión sexual revelando su homosexualidad".

Si bien las nuevas acusaciones de agresión sexual continúan apareciendo todos los días y Harvey Weinstein ha conseguido al menos ocho acuerdos con víctimas para que no hablen, hasta ahora no ha sido inculpado, aunque las policías de Los Angeles y Nueva York investigan varias acusaciones contra él.

La comediante lesbiana Cameron Esposito tuiteó indignada que "ser homosexual no tiene nada que ver" con acosar a menores de edad. En la misma línea, la activista Ashlee Marie Preston se preguntaba por qué "mezclamos la sexualidad con el acoso a un menor".

Entre las pocas voces que defendieron a Spacey figura la del presidente de la corporación Allied Artists, Kim Richards. "Si es cierto, actuar por impulso cuando uno está ebrio habla de sobreindulgencia, no de un comportamiento depredador", dijo añadiendo que el actor "merece ser perdonado".

Los rumores sobre la homosexualidad de Kevin Spacey llevan años circulando en Hollywood. No obstante, en una entrevista en el año 2000, el galardonado actor todavía negaba sentirse atraído por los hombres.

AFP/NA