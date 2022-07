Kevin Bacon, una carrera opacada por el suceso de su primer éxito,"Footloose"

Quizás se lo recuerde a Kevin Bacon por su famoso papel en "Footloose", película que continua siendo vigente con su increíble secuencia coreográfica que todos imitan. O quizás se lo asocie con locales de comida que llevan su nombre. Pero la cuestión es que nadie nunca no ha visto la cara de este famoso actor. Y en esto se basa un juego llamado "Six Degrees of Kevin Bacon", inspirado en el hecho de que el actor está en todos lados.

Fastidiado por la fama de "Footloose", no resiente el éxito de la película pero sí que sea recordado únicamente por ella. Sin embargo, ha logrado ser aclamado por la crítica que no dejó de lado sus increíbles actuaciones en un constante esfuerzo de salir del papel de galán de comedias, y que en la actualidad constituyen una excelente filmografía para todos los amantes del cine.

Infancia en Filadelfia

Kevin Norwood Bacon es oriundo de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en donde nació y creció junto a toda su familia. Hijo de Ruth Hilda, maestra y activista liberal, y de Edmund Norwood Bacon, arquitecto y Director Ejecutivo de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Filadelfia, Kevin nació el 8 de julio de 1958. Es el último de los seis hijos que tuvo el matrimonio, y además, la distancia entre él y el menor de sus hermanos es de 8 años.

El actor recordó en varias ocasiones que aquella brecha entre sus hermanos y él hizo que en su niñez necesitara que le prestaran atención, y de este modo fue desarrollando afinidad por la actuación. Bacon asistió a una escuela como todos los chicos pero también tomaba clases en la escuela de teatro “Circle in the Square”.

A la edad de 16 años, en 1974, Kevin salió beneficiario de una beca financiada que le permitió asistir a la Escuela de Gobernadores de Arte en Pensilvania, en la Universidad Bucknell. El resto llegó, al igual que la beca, bastante rápido. En 1978 hizo su debut en cine en la película "Animal House" de John Landis, y muy pronto consiguió pequeños papeles en películas como "Viernes 13" (1980), "Hero at Large" (1980) y "Diner" (1982).

Kevin Bacon joven.webp

Footloose, la cima de Hollywood

Pronto, Bacon se encontró parado en el centro de la marea hollywoodense, siendo furor con sus increíbles pasos de baile. En 1984, de la mano de Herbert Ross, el actor se convertía en toda una sensación gracias a la película "Footloose", en donde interpreta a un joven rebelde y apasionado por el baile.

Kevin Bacon Footloose.jpg

Protagonizada por Kevin Bacon, Lori Singer, Dianne Wiest, John Lithgow y Frances Lee McCain, el musical está basado ligeramente en hechos reales ocurridos en la pequeña comunidad rural religiosa de Elmore City, Oklahoma. Contextualizado en los años cincuenta, este drama musical se convirtió de forma inesperada en un gran éxito de taquilla y en todo un fenómeno de la época.

Sin embargo, y a pesar de haber pasado a estar en la cima de Hollywood, Bacon comenzó a experimentar un periodo de muchos fracasos cinematográficos, y a día de hoy, también le molesta que el público lo recuerde por una película que él considera una completa frivolidad, en lugar de aquellas que le dieron prestigio.

Footloose Final Dance 1984 to 2011

Encontrar su camino al éxito

Tras convertirse en un galán de la época, la carrera de Kevin Bacon sufrió un declive. Comenzó a recibir una serie de papeles principales, pero en gran parte fueron fracasos como "Quicksilver" (1986) y la comedia romántica "He Said, She Said" (1991).

Kevin Bacon Flatliners.webp

Compartió elenco con la gran Julia Roberts y Kiefer Sutherland en la película "Flatliners" (1990), dirigido por Joel Schumacher. Se trata de una película en la que un grupo de jóvenes residentes juega con la muerte gracias a sus avanzados conocimientos médicos y científicos. Sin embargo no se destacó demasiado.

No fue hasta que Oliver Stone lo convocó para un pequeño papel de prostituto gay en el filme "JFK" (1991) que finalmente lograría rencauzar su carrera. El film fue un gran éxito de taquilla y recibió buenos comentarios por parte de la crítica, incluyendo ocho nominaciones a los Oscar. Después actuó en películas como "A Few Good Men" (1992), con Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore cosechando de nuevo un gran éxito en taquilla, además la cinta recibió cuatro nominaciones a los Oscar, incluyendo Oscar a la mejor película.

JFK 50 Year Commemorative Edition | Willie O'Keefe Scene (Kevin Bacon) | Warner Bros. Entertainment

Recibió su primera nominación al Globo de Oro al mejor actor de reparto con "The River Wild" (1994) con Meryl Streep, aunque también recibió elogios con "Homicidio en primer grado" (1995), con Christian Slater y Gary Oldman, obteniendo su primera nominación al Premio del Sindicato de Actores al mejor actor de reparto.

Las grandes actuaciones que dejaba en cada una de esas películas le valieron un papel en "Apollo 13" (1995), junto a Tom Hanks y Ed Harris y por la que ganó el Premio del Sindicato de Actores al mejor reparto y que recaudó 355 millones de dólares en todo el planeta.

1 Apollo 13 Houston We Have a Problem Subtitulos Espanol

Siguiendo con el éxito, en 2003 participó en "Mystic River" (2003) de Clint Eastwood, en la que compartió cartel con Sean Penn, Tim Robbins, Laurence Fishburne y Laura Linney, que fue candidata a seis Oscar, a cinco Globos de Oro y recaudó 156 millones de dólares en todo el planeta.

Mystic River, la mejor escena Sean Penn, best scene

El hombre del bosque

Con "El hombre del bosque" ("The Woodsman") exhibió uno de sus mejores trabajos en la pantalla grande. Lanzada en 2004, es una de las actuaciones más osadas del actor, ya que se trata de un complejo y repugnante papel de un pedófilo. Bacon interpreta a Walter, un pedófilo que acaba de salir de prisión y está tratando de controlar sus impulsos.

El productor de este film, Lee Daniels, le preguntó: “¿Por qué querrías hacer una película en la que interpretas a un abusador de menores? ¡Eso es como el beso de la muerte para los actores!” . Y de hecho Bacon se encontraba en la búsqueda opuesta. Venía de interpretar papeles oscuros y quiso alejarse de ello pero cuando leyó el guion se vio tan convencido que sintió que la película lo había elegido a él.

Sin dudas tomó la decisión correcta, ya que "El hombre del bosque", lejos de resultar la muerte de su carrera, terminó siendo una de las películas del actor más aclamadas por la crítica especializada.

The Woodsman - TRAILER (2004)

Trabajos posteriores

Entre sus trabajos posteriores se destacan las películas "Frost/Nixon" (2008) con Frank Langella, Sam Rockwell o Matt Dillon y que fue nominada a cinco Oscar, y "X-Men: primera generación" (2011), dirigida por Matthew Vaughn, en donde interpretó a Sebastian Shaw. Finalmente, ese mismo año participó en la recordada comedia romántica llamada "Crazy, Stupid, Love".

Llevando su carrera a la pantalla chica, en el año 2012 Bacon protagonizó la serie de televisión "The Following" junto a James Purefoy, en donde interpreta a un ex agente del FBI que se encuentra en el centro de una red de asesinos en serie, cuando un asesino en serie diabólico (Purefoy) usa su carisma e internet para crear la red.

The Following NETFLIX Trailer

Finalmente, entre sus más recientes trabajos se encuentra la serie de televisión “City on a Hill”, en la cual interpreta a Jackie Rohr, un corrupto y renombrado agente del FBI, turbio y por momentos temible. La serie se estrenó en 2019 y su segunda temporada se estrenó en 2021. Sobre este papel, Bacon dijo: “Jackie siempre se mete en lugares oscuros. La primera vez que lo ves, está andando en auto rápido por la ruta, tomando cocaína y con una mujer que no es su mujer. Es un tipo que vive en el límite".

City on a Hill Temporada 1 Trailer Oficial #2 HD Subtitulado por Cinescondite

Familia y fundación Six Dregrees

Bacon está casado con la actriz Kyra Sedgwick desde el 4 de septiembre de 1988. Los actores se conocieron en el set de "Lemon Sky", y juntos han protagonizado "Pyrates", "Murder in the First", "The Woodsman" y "Loverboy". El matrimonio tiene dos hijos, Travis Bacon Sedgwick (nacido el 23 de junio de 1989) y Sosie Ruth Bacon (nacida el 15 de marzo de 1992). La familia vive en Upper West Side de Manhattan.

Kevin y Kyra Sedgwick están casados desde 1988 y tienen dos hijos juntos.

Kevin y su hermano Michael Bacon tienen un dueto llamado The Bacon Brothers con el cual iniciaron una carrera musical en los noventa y se mantienen activos hasta la actualidad.

The Bacon Brothers continúan activos musicalmente.

Si se habla de Kevin Bacon, probablemente se hable del juego Six Degrees of Kevin Bacon (Seis grados de separación de Kevin Bacon). Este juego se convirtió en un fenómeno popular entre los amantes del cine y consiste en vincular a celebridades con Bacon, en la menor cantidad de pasos posible.

Inspirado en “seis grados de separación”, la teoría de que nadie está a más de seis relaciones de distancia de cualquier otra persona en el mundo, fue algo que al principio no entendió y lo atemorizó, pues la gente se acercaba a tocarlo y decían "estoy a un grado". Sin embargo, terminó de familiarizarse con ello y en 2007, Bacon lazó SixDegrees.org, una organización altruista que conecta a las celebridades con buenas causas para propósitos de recaudación de fondos.