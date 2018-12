Kendrick Lamar lidera la carrera por los Grammy

La música de "Pantera negra", con Kendrick Lamar a la cabeza, tendrá un papel protagónico en los Grammy 2019, para los que también habrá una gran representación femenina en las cuatro categorías principales de los premios, tras un año en el que su presencia apenas se sintió. La Academia de la Grabación anunció ayer las nominaciones a la 61ª entrega de los Grammy, en la que Lamar es el principal contendiente con ocho nominaciones, incluyendo siete por su música para la exitosa película de Marvel. La banda de sonido de "Pantera negra" compite por el premio al álbum del año, una categoría en la que las mujeres son cinco de los ocho nominados. Cardi B, Kacey Musgraves, Janelle Monae, H.E.R. y Brandi Carlile también se medirán por el máximo galardón junto con Drake y Post Malone.

La próxima entrega de los Grammy será la primera en la que la Academia amplía sus cuatro categorías principales de cinco a ocho nominados. Los galardones se entregarán en Los Angeles el próximo 10 de febrero. La mención para "Pantera negra" también le dará a Lamar la oportunidad de ganar el premio al álbum del año después de perderlo en tres ocasiones. Su más reciente derrota fue en febrero cuando su aclamado álbum "Damn" fue superado por "24K Magic" de Bruno Mars.

El éxito de Lamar con SZA, "All the Stars", está nominado a grabación y canción del año. Cinco canciones más consiguieron nominaciones en ambas categorías incluyendo "Shallow" de Lady Gaga y Bradley Cooper (por la película "Nace una estrella"); "This Is America" de Childish Gambino; "God's Plan" de Drake; "The Middle" de Zedd, Maren Morris y Grey, y "The Joke" de Carlile.

Después de Lamar, Drake consiguió siete nominaciones. Pero a pesar de competir por el premio a álbum del año, quedó sorprendentemente fuera de la categoría de mejor álbum de rap, donde su rival Pusha T obtuvo una nominación.

El colaborador frecuente de Drake, Boi-1Da, obtuvo seis nominaciones al igual que Carlile. Cardi B, Gaga, H.E.R., Morris, Gambino, Sounwave y Mike Bozzi compiten en cinco categorías cada uno.

Las nominaciones para los Grammy 2019 son muy diferentes de las de este año, en las que las mujeres quedaron sub-representadas en las cuatro categorías principales. Ahora seis de los ocho nominados a mejor nuevo artista son mujeres, incluyendo a H.E.R., Chloe x Halle, Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith.