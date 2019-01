Keith Richards celebra los 30 años de su debut solista

Keith Richards reeditará el disco que marcó el inicio de su carrera solista, "Talk Is Cheap", que cumple 30 años de su edición, con seis bonus traks inéditos. Su primer corte de difusión, "My Babe", está disponible a partir de hoy en todas las plataformas audiovisuales.

El disco de Richards, de 75 años, uno de los líderes de la legendaria banda inglesa The Rolling Stones, saldrá a la luz el 29 de marzo en diferentes y lujosos formatos (dos cajas, CD, LP y digital). El primer single tiene un video y puede verse en YouTube con la letra del mismo.

El camino en solitario de Richards comenzó en 1986. Los Stones estaban inactivos y, como dijo Richards, fue uno de esos "tiempos para el olvido". Trabajó con el baterista Steve Jordan en la película de Chuck Berry "Hail Hail Rock & Roll" y estaba buscando un nuevo desafío. Nunca antes había considerado la idea de hacer un álbum como solista y admitió que inicialmente fue "arrastrado pateando y gritando" al estudio.

Hasta ese momento Richards había tocado únicamente con los Rolling Stones. "Mi enfoque central siempre había sido esa única cosa", dijo Keith. "Yo sentía que con los Stones tenía el vehículo perfecto para lo que quería hacer. No podía imaginar que unir algo más sería igual de satisfactorio", comentó.

Entonces armó los X-Pensive Winos, la banda con la que en 1992 haría su primera visita a la Argentina, para tocar en el estadio de Vélez. Desde el principio se sintió como una banda, con el guitarrista Waddy Wachtel como una primera adición bastante obvia para el baterista Steve Jordan. "En cinco minutos es como si nos hubiéramos conocido toda la vida", expresó Richards.

Con Charley Drayton en el bajo, tres se convirtieron en cuatro, y luego en cinco con el cantante y tecladista Ivan Neville. Todos ellos eran multiinstrumentistas, músicos de todo el mundo que se establecieron en Le Studio, en las afueras de Quebec. La música fluyó desde el principio. "Había un asunto en marcha y todo lo que tenía que hacer era aferrarme a él", dijo Keith.

Acerca de esta reedición especial, el guitarrista indicó que suena tan bien como hace 30 años, "tan actual como el día en que se hizo". El álbum incluye seis bonus tracks, cuatro de los cuales cuentan con la participación del pianista Johnnie Johnson, incluyendo "Big Town Playboy", de Eddie Taylor; "Blues Jam", "Slim" y el cover de Jimmy Reed "My Babe".

Las cajas Super Deluxe Set y Deluxe Set incluyen estuches exclusivos, notas del periodista Anthony De Curtis que cuentan la historia de la producción, el lanzamiento y el impacto cultural del disco, más fotos inéditas y memorabilias. "Este álbum sigue en pie. Lo he estado escuchando en los últimos años, y no a través de las nieblas de la nostalgia, ya que no me afecta de esa manera. Esto es más que la suma de sus partes. Realmente lo admiro. Nos divertimos al hacerlo y eso se nota", sostuvo Richards.