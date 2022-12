"Katie's Tales": una historia de amor y deseo en clave cosmopolita

La obra, creada e interpretada por Kazimierska, ofrece un espectáculo en inglés, con subtítulos en castellano proyectados en pantalla y cantos tradicionales polacos. El espectáculo es producido por Fondazione Teatro della Toscana/Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards y cuenta con la la asistencia artística y técnica del argentino Alejandro Tomás Rodríguez.

Katie’s Tales cuenta la historia de vida de Katie, una mujer que está a la espera de su amado, que debió marcharse tras una catástrofe pero prometió volver. Katie vive protegida en su jardín junto a un par de sirvientes extranjeros, a la sombra de los cerezos como testigos silenciosos de su vida y de la historia. Todos los días recibe visitas, cada momento podría traer el regreso de su amado y eso la mantiene alerta. En la encrucijada del pasado y el futuro, la protagonista teje un tapiz viviente de conmovedores recuerdos y deseos insatisfechos propios y de sus ancestros.

A la hora de definir la obra que protagoniza, Kazimierska manifiesta: “Esta es la historia sobre un jardín viviente habitado por memorias y deseos incumplidos de muchas generaciones. Es un jardín maravilloso que se vuelve metáfora de la mente espíritu humano y que un día tendrá la posibilidad de transformarse en el mítico jardín del Edén”.

Para la creadora e intérprete, Katie’s Tales es una historia de amor, “de un gran amor que Katie busca para su vida y la vida de su jardín. Y es un encuentro con las historias de las mujeres que fueron calladas por milenios”.

Agnieszka Kazimierska es una actriz polaca independiente que trabaja en diversos proyectos internacionales, incluido “Katie’s Tales: el deseo de una mujer en el torbellino de la historia”. Su estilo de trabajo se define como poético, en intersección con las estéticas del realismo mágico. Inspirada en la psicología postjunguiana y psicología profunda, sus obras suelen explorar fenómenos históricos, sociales y psicológicos desde un ángulo personal.

Entre 2007 y 2021 trabajó como actriz, investigadora teatral y profesora en el Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, un centro internacional de investigación teatral con sede en Italia, fundado por el renombrado creador teatral polaco Jerzy Grotowski.

“Katie’s Tales se estrenó en 2018 bajo la dirección de Mario Biagini, director asociado del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Teatro Nazionale Della Toscana hasta 2021, y desde entonces no dejó de presentarse en numerosos festivales, teatros y espacios culturales.

La obra que se estrena este sábado en la ciudad hizo funciones en teatros italianos como el Teatro Era de Pontedera, Teatro Della Pergola de Florencia y Fabbrica dell’Esperienza de Milán. También giró por Turquía, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Bulgaria y Reino Unido.

En Argentina el espectáculo se presentó por primera vez en noviembre de este año en el Espacio Polonia Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, recomendada por la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires.