Karina La Princesita tiene en la mira a Floppy Tesouro y no le perdona una

Tras escucharla, Floppy volvió a cantar una estrofa de la canción y dejó en claro que no cometió ese error. Pero Karina redobló la apuesta: “No, ahora no lo estás haciendo. En la canción sí”.

“Si querés evaluamos el después, pero se evalúa lo que hacés cuando estás acá, en este momento, cantando con la pista. Ahí si sucedió y no una vez, sino que muchas veces. Igual mi nota es secreta, así que van a tener que esperar para saber”, cerró La Princesita, sin filtro.

Luego Floppy Tesouro se quebró en la pista de el "Cantando 2020" cuando Moria Casán comenzó a darle su devolución. "Ha tenido un pico de estrés y se lo ha ninguneado. Muere más gente por estrés que por Covid-19. El estrés te puede llevar al infarto, a una muerte súbita, a un ACV. Lo que pasa es que ella no se victimiza", precisó la jurado.

"No me gusta defender a nadie, pero me parece que se la subestima. Hay gente que la ha ninguneado y la trató de mentirosa. Eso es muy duro porque esta chica si tiene algo es honestidad. No hay por qué llorar. Si querés llorar, llorá en tu casa, acá te reís y mostrás los dientes que tenés", continuó Moria Casán.