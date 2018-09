El viernes por la tarde, Mayra Agüero, hermana del Sergio, pasó por el piso del ciclo "Incorrectas" y habló por primera vez de Karina La Princesita,última novia del delantero del Manchester City.

La morocha contó una historia familiar que, según su relato, fue el inicio de la ruptura entre la cantante y el futbolista.

"Se escondió, fue muy gracioso. Nos dijo: 'Háganle un chiste'. Le dijimos (a Karina) que Sergio se había ido a bailar, por eso había desaparecido. ¡Cómo se iba a ir si estábamos todos juntos en familia! Mi prima empezó a decirle: 'Dejalo, que se vaya'. Se armó un revuelo... Ahí se sacó la careta", empezó a relatar una anécdota de un viaje familiar en un barco.

"Nos empezó a señalar con el dedo y dijo: '¡Cuando esté Sergio quiero que me digan todo lo que me están diciendo!' Ahí dije: 'A esta la ahogo'. Salió mi hermano y le dijo que era todo una broma. Ahí creo que descubrió quién era. La miró y solo con la mirada la fulminó", enfatizó.

"Me di cuenta de que mentía cuando hablaba de El Polaco (anterior pareja de la cantante) porque se victimizaba y siempre decía que él la trataba muy mal. He llorado con ella por creer esas mentiras. Pero después escuché la otra campana y era todo al revés", cerró.





Embed INFORME de @PameAlaTArde ¿Por qué la hermana del "Kun" Agüero odia la "La Princesita" Karina? Otra feroz batalla en esta vieja guerra



EN VIVO en https://t.co/hqVVHvyYqh pic.twitter.com/xkXBBs7x00 — América TV (@AmericaTV) 6 de septiembre de 2018



La respuesta por parte de Karina no tardó en llegar. Anoche en "Infama Recargado" habló del tema y aclaró los tantos.

"Me parece que se hicieron cargo de algo que no fue dirigido para ellos, o para ella sola, me da igual. Nunca hablé de la familia. Yo dije que prefería estar mudita. Y lo sostengo. No es que me retracto ni nada, yo sentía en su momento que cuando yo me defendía de algunas acusaciones se generaban problemas internos pero yo no me dirigía a la familia", dijo Karina en charla con el ciclo que conduce Pía Shaw.

Y finalizó: "Tenía buena relación, con la que tuve mejor relación fue con ella. Con los demás también, pero con ella tuve más relación de casi amigas. Ella me conoce, que nunca le falté el respeto a la familia, han pasado cosas que por ahí tenía derecho de enojarme e insultar a alguno y jamás le falté el respeto a nadie. A mí nadie me va a decir cómo tengo que responder, ser o reaccionar, lo triste es que se hagan cargo de cosas que yo... Yo estoy en un momento de mi vida donde podría decir cosas de la familia pero sin embargo no lo hago porque no me da ganas".

La Princesita