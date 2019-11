Karina La Princesita furiosa con Dalila que la plantó en un show

El sábado por la noche, Karina "La Princesita" festejó sus 15 años en la música con un mega show en el Teatro Gran Rex, donde repasó toda su discografía. Sin embargo, la fiesta se vio levemente opacada por un disgusto que sufrió. Y es que Dalila, una de las referentes de la movida tropical, la dejó plantada minutos antes de comenzar la gran noche.

"La Princesita" realizó un gran espectáculo que contó con la puesta en escena de Flavio Mendoza, con quien la artista trabajó en Siddharta.

La gran noche prometía un dueto soñado, Dalila "La diosa del verbo amar" y Karina, juntas en el escenario después de años de especulaciones de supuestas peleas y rivalidades. Sin embargo, gran desilusión se llevó la participante del Súper Bailando cuando la referente de la movida tropical le canceló a 15 minutos antes de arrancar el recital.

Fue la misma Karina quien dio la noticia sobre el escenario. "Le dejé el mejor camarín para ella, y la recibí con rosas. Dije 'yo soy la princesa y ella la reina'. Pero antes de venir me dijeron que no venía. Yo, antes de ser egoísta, pregunté: '¿Cómo está?'. Porque capaz le pasó algo. Pero no, no le pasó nada", explicó la cantante en un video difundido por Infama (América)

"Me dolió mucho que no venga, porque me había prometido que iba a venir", aseguró. "Igual, aunque me dejó pagando, la sigo respetando un montón", agregó filosa.

A pesar del enojo, Karina aclaró: "El apodo de Princesita no es un nombre que yo haya elegido, sino que me quedó. Pero yo sigo pensando que hay una reina antes que yo, y la verdad que espero que se de la oportunidad de cantar juntas".

Segundos después continuó: "Quizás le pasó algo y no pudo venir. Pero igual le vamos a dar un fuerte aplauso, porque la sigo respetando aunque no haya venido hoy sin ninguna excusa que sea válida".

Y finalmente concluyó combativa: "Mejor no quiero decir más nada, porque yo cuando hablo soy terrible".

Además de mostrar las imágenes del show, Pía Shaw leyó en el ciclo de América el mensaje que el hijo de Dalila le habría mandado a la producción de "La Princesita": "No va porque quiere guardarse para sus propios shows, no va a shows ajenos".

Días atrás, Dalila se sometió al diván de Cortá por Lozano (Telefe), y allí dejó en claro que no tiene ningún problema con Karina, aunque sí destacó su mala relación con Gladys "La Bomba Tucumana" y Angela Leiva, a quienes calificó como "creídas".

"Antes de que Karina se pusiera de novia con el Kun inventaron un montón de cosas. Somos de dos generaciones diferentes pero nos charlamos, nos hablamos, todo bien, y nos preguntamos: '¿De dónde sacaron tanto quilombo que nunca hubo?'", dijo la artista. "Lo poco que la he tratado es una chica muy tranquila y hasta sufrida", agregó la cantante, que también se presentará en el Gran Rex el próximo 6 de diciembre.