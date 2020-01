Karina Jelinek negó haberse peleado en un boliche

Karina Jelinek, quien disfruta de unos días de descanso en Punta del Este, habría protagonizado una escandalosa pelea, con intercambio de golpes inclusive, dentro de uno de los boliches más famosos del balneario uruguayo.

Según la versión que difundieron distintos medios, la modelo concurrió al local Tequila junto con una de sus amigas, Florencia Parise. Ambos comparten las vacaciones en las playas de Punta del Este y esa noche se ubicaron en el sector VIP del conocido reducto.

Los motivos que derivaron en la reyerta no trascendieron, pero testigos citados por la prensa indicaron que Karina le habría hecho varios reproches a Florencia y lo cierto es que todo derivó en una discusión que subió de tono, a tal punto que se desencadenó una violenta pelea entre ambas.

Desde “Intrusos” (América TV) indicaron que Karina “le pegó con el puño cerrado a Florencia, y que ésta reaccionó y ambas terminaron agarrándose de los pelos. Según esa versión, tuvo que intervenir personal de seguridad del boliche para separarlas.

Jelinek negó de plano las versiones. “Nada que ver. Estoy re bien con mis amigas, en Punta como siempre. Fue una situación graciosa, pero nadie me pegó y yo menos; no me gusta la violencia”, dijo a un portal de Buenos Aires”.

Por su lado, Florencia publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Karina y dijo en tono irónico: “Acá, muy peleadas”. Parise negó la versión de la pelea y se mostró abrazada a Jelinek en la playa.