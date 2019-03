Karina ahora puso en duda su participación en el Bailando

Luego de que Angel de Brito confirmara su participación en la edición 2019 del Bailando, la cantante manifestó en sus historias de Instagram que aún no arregló nada con la productora del cabezón.

"Recibo felicitaciones por mi confirmación en un programa cuando todavía no terminé de definir qué hacer este año. De todas maneras gracias y estoy a días de decidir qué hacer", escribió Karina, lejos de dar un sí como respuesta.

Karina ya participó en "Showmatch", pero como invitada interpretando canciones,y este año será la primera vez -luego de varios intentos-que se sume a la nómina de figuras que buscarán quedarse con famoso concurso de baile.

"Cuando fui a cantar en el ritmo disco que bailó Flavio, Marcelo Tinelli recordó en cámara que siempre me lo ofrecen porque la realidad es que casi todos los años me llaman, incluso una vez lo hizo él personalmente. Pero, por como soy yo, no quiero. No tengo nada en contra del programa, pero no siento que sea para mí", le dijo en enero de este año a Teleshow, consultada por las posibilidades de ser convocada para bailar en la famosa pista.





Embed Les quiero comentar que para este año he tenido propuestas para la tele muy lindas pero todavía no decidí nada. Gracias ❤️ — Karina ♡ (@kari_prince) 28 de marzo de 2019