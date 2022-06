Kanye West, vida y obra de uno de los raperos más influyentes del siglo XXI

Figura extremadamente mediática, el artista tiene una legión de seguidores que no solo escuchan su música sino que también replican sus controversiales conductas

Duki celebra su cuarto "sold uut" en Vélez: "Todavía no caigo"

Esos ideales han sido el blanco de las duras críticas que recibió en estos últimos años, aunque su personalidad y los escándalos que llevó a los medios y las redes sociales ya lo habían convertido en uno de los nombres más polémicos de la industria.

Un talentoso chico de Atlanta

Kanye Omari West nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Georgia, aunque pasó toda su infancia en Chicago, luego de que sus padres se separaran. Mientras que Kanye se mudó con su madre quien fuera profesora de inglés en la Universidad de Clark Atalanta y más tarde su manager, su padre se unió al movimiento de las Panteras Negras, fue uno de los primeros periodistas fotográficos negros del Atlanta Journal-Constitution, se convirtió en consejero cristiano y abrió una cafetería con dinero de su hijo.

Su gusto por la escritura y la composición comenzó a aflorar cuando tenía apenas cinco años. A esa edad comenzó a escribir poesía, y más tarde se interesó por el dibujo y la música. En tercer grado, el niño empezó a rapear y unos años más tarde ya armaba composiciones musicales. A los trece años y con una sola canción en su haber, Kanye pisó por primera vez un estudio de grabación. Aunque precario, le sirvió para cruzarse con el productor "No I.D", quien se convirtió en su mentor.

Después de graduarse de la secundaria, West se matriculó en la universidad para estudiar Arte y luego cambió por Inglés. sin embargo, al poco tiempo se dio cuenta de que la exigencia de la universidad jugaba en contra con sus tiempos para perseguir una carrera musical, por lo que finalmente abandonó.

Kanye West productor.jpg

De productor fantasma a su primer álbum

Sus primeros pasos en la música lo vieron en el anonimato de la producción. Kanye se lanzó a mediados de 1990 creando beats primordialmente para artistas locales. Por un tiempo, West se mantuvo como un productor fantasma de Deric “D-Dot” Angelettie. Debido a su asociación con D-Dot, West no pudo publicar un álbum en solitario, por lo que formó un grupo de rap de Chicago llamado The Go-Getters a finales de la década de 1990, del cual fue tanto productor como miembro. El primer y único álbum de estudio de la agrupación fue "World Record Holders", lanzado en 1999.

Go Getters - Uh Oh! (Peformed by Kanye West, Timmy G & GLC)

El gran salto al reconocimiento llegó con el sello Roc-A-Fella Records, ya que allí produjo el álbum de Jay-Z, cuya carrera se considera que haya revivido gracias a la intervención de West. Además, produjo pistas para otros músicos de la firma, entre ellos Beanie Sigel, Freeway y Cam’ron. También produjo canciones exitosas para Ludacris, Alicia Keys y Janet Jackson.

Su carrera iba en ascenso aunque su mayor aspiración era la de rapear. Esto no se dio tan fácil en la vida de West, ya que todos lo consideraban mejor produciendo que cantando o rapeando. Varias discográficas lo ignoraron porque no representaba la imagen “gangsta” popular en el hip-hop en ese momento. Tras ser rechazado por varias discográficas, el jefe de Roc-A-Fella Records atemorizado de que Kanye siguiera alejando disqueras, decidió darle un contrato.

El accidente que le cambió la vida

Su golpe de suerte coincidió con uno de los episodios más fuertes de su vida. El 23 de octubre de 2002 Kanye protagonizó un grave episodio que pudo haber terminado con su vida, cuando de regreso a casa de trabajar tarde en un estudio, West se durmió al volante mientras conducía y sufrió un accidente automovilístico.

El choque le fracturó severamente la mandíbula, y tuvo que ser cerrada con alambres durante la cirugía reconstructiva. Su modo de aliviar y canalizar el dolor fue mediante la música. Dos semanas después de que le ingresaran en el hospital, grabó una canción en Record Plant Studios con su mandíbula aún cerrada.

"Through The Wire" fue la canción que nació de aquellas sesiones de grabación y su letra narra la experiencia después del accidente. Este sencillo sirvió para establecer las bases para su álbum debut. Para West, el álbum fue su medicina. "The College Dropout" giraba en torno a la temática de la libertad de elegir un camino propio.

Kanye West - Through The Wire

"The College Dropout" fue lanzado y distribuido por Roc-A-Fella Records en febrero del 2004, debutando como número dos en la listas de éxitos Billboard 200, y su segundo sencillo "Slow Jamz"ft. Twista y Jamie Foxx, se convirtió en el primer número uno de los tres músicos.

Con el dinero que significó el éxito comercial de su primer disco, Kanye redobló la apuesta para el segundo. Para la realización de "Late Registration", West colaboró con el compositor estadounidense de bandas sonoras Jon Brion, quien se desempeñó como coproductor ejecutivo del álbum en varias canciones. "Late Registration" vendió más de 2,3 millones de unidades sólo en los Estados Unidos a finales de 2005.

Kanye West - Gold Digger ft. Jamie Foxx

Una saga "educativa"

El tercer álbum de estudio de West, "Graduation", debutó en el número uno en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos y vendió 957.000 copias en su primera semana, superando al rapero 50 Cent que también había lanzado un álbum al mismo tiempo.

Kanye West - Stronger

Para ese disco, West se inspiró musicalmente en bandas de estadio como Rolling Stones y Led Zeppelin, aunque también se vio influenciado por artistas de folk y country como Bob Dylan y Johnny Cash, a quienes utilizó como referencia en la narración.

West anunció su cuarto álbum, "808s & Heartbreak", en los MTV Video Music Awards 2008, donde interpretó su sencillo principal, "Love Lockdown". El público musical se sorprendió por el estilo de producción poco característico y la presencia de Auto-Tune, que tipificó la respuesta previa al lanzamiento del disco.

Kanye West - Love Lockdown

El cuarto disco presenta un uso extensivo de la caja de ritmos homónima Roland TR-808 y contiene temas de amor, soledad y angustia. Fue lanzado por Island Def Jam para capitalizar el fin de semana de Acción de Gracias en noviembre de 2008. Poco tiempo después, Kanye se vio envuelto en una controversia mediática que lo hizo alejarse de la música temporalmente y concentrarse en escribir.

El gran regreso

"My Beautiful Dark Twisted Fantasy" representó el regreso triunfal del cantante. Su quinto álbum fue lanzado en noviembre del 2010 con aclamación de la crítica, incluso siendo considerado su mejor trabajo. Kanye colaboró con varios artistas, como Jay-Z, Kid Cudi y Pusha T. Para la promoción de este trabajo, el artista realizó una gira que incluyó varios puntos claves, como los festivales Lollapalooza y Coachella.

All Of The Lights (Interlude)

Inmediatamente después inició un trabajo colaborativo con Jay-Z al que llamarían "Watch the Throne". Su sexto álbum sería concebido desde el living de su habitación en un hotel de París. En este nuevo trabajo, West buscó alejarse de las fórmulas comerciales y buscó mezclar elementos como drill, dancehall, acid house, y música industrial.

"The Life of Pablo", así se llamó el álbum, el cual, tras varios retrasos, fue finalmente lanzado exclusivamente en Tidal el 14 de febrero de 2016. La gira de promoción del disco fue cancelada luego de que el artista sufriera varios estragos. En primer lugar, algunas fechas fueron canceladas debido al robo que sufrió su por entonces esposa Kim Kardashian. Sin embargo, West se vio involucrado en una serie de escándalos mediáticos y terminó siendo ingresado a una clínica de salud mental.

I Love Kanye

YE: el presente

Desde 2018 el artista manifestó su intención de cambiar su nombre a "Ye", diminutivo de "Kanye". Por este motivo, su siguiente álbum se llamó de esa manera. Paralelamente lanzó el álbum colaborativo junto a Kid Cudi titulado "Kids See Ghosts" y completó la producción del disco de Nas, "Nasir", y de Teyana Taylor, "K.T.S.E", ambos publicados en junio del 2018.

Freeee (Ghost Town Pt. 2)

Aunque tenía programado el lanzamiento de un disco llamado "Yandhi" en 2018, el disco fue pospuesto varias veces hasta que finalmente se publicó el 29 de agosto de 2019 bajo el título "Jesus Is King". El álbum combina gospel y hip-hop cristiano.

Con el mismo problema que en sus anteriores trabajos, su más reciente disco "Donda" fue publicado el 29 de agosto del 2021 luego de muchos retrasos. El artista se quejó de que el álbum había sido publicado sin su consentimiento, ya que faltaba la canción "Jail Pt.2" en la que participaba DaBaby. La canción fue agregada al álbum horas después de su lanzamiento.

Las Kardashian y el cristianismo

Durante los primeros años de su carrera como productor, West empezó una relación intermitente con la diseñadora Alexis Phifer, y se comprometieron en agosto de 2006. La pareja rompió su compromiso en 2008. Tiempo después, ese mismo año, Kanye empezó una relación con la modelo Amber Rose que duró hasta el verano de 2010.

Su relación más importante fue con Kim Kardashian, con quien empezó a salir en abril de 2012. West y Kardashian se comprometieron en octubre de 2013, y se casaron el 24 de mayo de 2014 en Fort di Belvedere en Florencia, Italia.

Así fue la propuesta de matrimonio de Kanye West a Kim Kardashian

La pareja tuvo cuatro hijos: North West (nacida el 15 de junio de 2013), Saint West (nacido el 5 de diciembre de 2015), Chicago West (nacida el 15 de enero de 2018, gestada mediante vientre de alquiler dado a que los embarazos anteriores de Kim habían sido de riesgo) y Psalm West (nacido el 10 de mayo de 2019, recurriendo a la gestación subrogada por segunda vez).

Luego de una serie de problemas, el 19 de febrero de 2021 se hizo público que Kardashian le había pedido formalmente el divorcio a West, que se hizo efectivo el 2 de marzo del 2022.

Kanye West hijos.jpg

Después del festival de Coachella de 2019, Kanye West dio a conocer su conversión al cristianismo. Según el rapero, Dios lo ayudó a superar sus adicciones a la pornografía y al sexo. Él se ha autollamado como un “cristiano renacido” y actualmente acude a la iglesia de manera continua, además ahora último publicó un álbum dedicado a Jesús, titulado “Jesus is King”.

Una serie de controversias

West fue protagonista de varios episodios polémicos. El primero de ellos fue mientras durante los American Music Awards de 2004, después de perder el premio al Mejor Artista Nuevo ante Gretchen Wilson. Luego, durante un concierto benéfico para las víctimas del huracán Katrina, Kanye dijo: "A George Bush no le importan los negros". El comentario de West llegó a gran parte de Estados Unidos, lo que provocó reacciones encontradas. El presidente Bush lo llamaría más tarde uno de los "momentos más repugnantes" de su presidencia.

Nuevamente durante un premiación, esta vez en los MTV Video Music Awards 2009, Kanye fue el centro de atención. Cuando Taylor Swift fue galardonada por "Mejor video femenino", el rapero subió al escenario, le quitó el micrófono a la cantante y reclamó que el video de Beyoncé para "Single Ladies (Put a Ring on It)", nominado al mismo premio fue "uno de los mejores videos de todos los tiempos". Posteriormente fue retirado del resto del programa por sus acciones. Debido a este episodio, la gira Fame Kills de West con Lady Gaga fue cancelada.

Beyonce Cried and Pink Chewed Out Kanye West After He Interrupted Taylor Swift's 2009 VMAs Speech

West pasó un largo periodo en el ojo de la tormenta cuando se lanzó en su carrera como político. Sus posturas fueron por demás polémicas para un gran sector de la sociedad estadounidense, y luego terminó retirándose.

Kanye West política.jpg

Actualmente, es nuevamente portada de los medios, pero por su mala relación con su ex esposa Kim. El rapero inició una serie de ataques en las redes sociales contra Kardashian y su actual novio, Pete Davidson. Luego de graves acusaciones, Instagram censuró la cuenta de West. En un intento de recuperar a su familia, Kanye a tomado una serie de medidas judiciales que le impiden a Kardashian seguir con su vida sin perder algunos beneficios económicos.