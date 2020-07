Kanye West lanzó su candidatura a presidente

Después de años de amagar con la posibilidad, Kanye West finalmente anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. El rapero, productor y diseñador eligió el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, para compartir la noticia que ampliará sus actividades también a la carrera política. "Ahora debemos materializar la promesa de Estados Unidos confiando en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de los Estados Unidos!", escribió en Twitter, donde tiene 29 millones de seguidores, añadiendo el hashtag #2020VISION.

Aunque el plazo de presentación de candidatos presidenciales pasó en varios estados, West cuenta con el respaldo público de al menos una figura prominente, Elon Musk, quien respondió al tuit de West con una sencilla frase: "Tienes todo mi apoyo", expresó el director ejecutivo de SpaceX. Elon Musk es el millonario que fundó la conocida marca de autos eléctricos Tesla, hace sólo semanas logró poner en órbita un cohete de su empresa Space X y sueña con llegar a Marte.

Sin embargo, no es una sorpresa que el cantante haya lanzado su candidatura a presidente ya que había expresado hace unos años su deseo de competir por su lugar en el Salón Oval. Fue en 2015 la primera vez que le informó a sus seguidores que tomaría un paso hacia la política, durante un discurso MTV Video Music Awards. Esa vez, reveló que su campaña comenzaría el 2020.

En los últimos años West fue muy criticado por ser un firme defensor de las políticas y la figura del actual presidente, Donald Trump, y explicó que si hubiera votado, lo hubiera hecho por él. Durante dos años West elogió al presidente en entrevistas, e incluso lo visitó en 2018 durante una reunión en la Casa Blanca para conversar sobre la violencia y el sistema penitenciario de Estados Unidos.

Ataviado con una gorra roja con el lema "Make America Great Again", el slogan de campaña de Trump, el músico de 43 años calificó entonces de "héroe" al presidente y le dio las gracias por hacerle sentir "como Superman". Sin embargo, a finales del mismo año West se retractó de sus palabras y se distanció de Trump.

"Ahora tengo los ojos bien abiertos y ahora me doy cuenta de que me han utilizado para difundir mensajes en los que no creo. Me estoy distanciando de la política y me estoy centrando completamente en ser creativo", tuiteó en octubre. Después de esto, el ganador del Grammy se distanció de la política.

Pero sus ambiciones políticas volvieron a hacerse públicas en noviembre pasado durante un evento de diseño. West explicó que cuando él se postulara para presidente (en 2024), todo sería muy fácil debido a que crearía numerosos puestos de trabajo. "Cuando me postule para presidente en 2024, crearemos tantos empleos que no será una carrera, será una caminata", dijo el año pasado.

La confirmación de la candidatura del músico de 43 años llega días después de que publicara una nueva canción, "Wash Us In the Blood" (Lavarnos en la sangre), junto a un vídeo en el que se ven imágenes de las recientes protestas raciales. De hecho, recientemente se dejó ver en las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos.