Justin Bieber anunció su retiro temporario de la música para tratar su depresión y concentrarse en su familia. "Probablemente vieron que era infeliz en mi último tour y no me merezco eso, y ustedes no se merecen eso", reconoció el cantante de 25 años. La estrella añadió: "Ahora estoy centrado en reparar los profundos problemas que tengo, en poder mantener a flote mi matrimonio y ser el padre que quiero ser".