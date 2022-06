Justin Bieber confesó que sufre una parálisis parcial en su cara: "Es muy grave"

“Como pueden ver, este ojo no está pestañeando, no puedo sonreír en este lado de mi cara y esta narina no se mueve”, explicó Bieber en la grabación.

“Tengo una parálisis completa en este lado de mi rostro. Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos conciertos, evidentemente estoy físicamente imposibilitado de hacerlos. Como pueden ver, esto es bastante grave”, sostuvo.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1535391181504397313 "Justin Bieber":

Porque contó que sufre de parálisis en la mitad de su cara debido al 'síndrome de Ramsay Hunt'pic.twitter.com/tt0nMZDaZP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 10, 2022

El cantante de 'Peaches' dijo que está haciendo ejercicios faciales y está aprovechando a "descansar y relajarse" para poder volver en un 100% y hacer aquello para lo que nació. Bieber no especificó un tiempo estimado para su recuperación.

“Como pueden ver, mi ojo no está parpadeando y mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado”, añadió después.

“Es realmente serio. Desearía que no fuera el caso, pero debo cuidar mi cuerpo, espero que entiendan”, dijo en un tono diferente, de seriedad.

“Espero mejorar y hacer todo por lo que nací. Me tomaré un descanso hasta que mi rostro vuelva a ser como debería ser”, añadió.

“Todo estará bien. Confío en que todo esto pasó por una razón, no estoy seguro cuál es en este momento, pero eventualmente lo sabré”, cerró para despedirse. Junto al video, el cantante aseguró que ama a sus fans y que “por favor recen por mí”.

El cantante de música pop recientemente anunció que había suspendido sus presentaciones en el Justice World Tour debido a la enfermedad, horas antes de su primer concierto programado en Toronto.

Esta es la tercera vez que el tour de Bieber ha sido pospuesto. Las primeras dos fueron postergadas por la pandemia del covid-19.