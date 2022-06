Julio en Netflix: día por día, todos los estrenos de la plataforma

Además, Netflix estrenará los últimos episodios de la cuarta temporada de "Stranger Things", sin dudas la más terrorífica y espectacular de todas. También se viene otra serie adaptación de "Resident Evil", dos estrenos españoles de la mano de "Alba" y "La noche más larga", y mucho más.

Estos son los estrenos día a día de Netflix en el mes de julio.

"Stranger Things" - Temporada 4, Parte 2;

"Power Players" - temporada 2;

"Konga" - película;

"Forsaken"- película;

"Cult of Chucky" - película;

CULT OF CHUCKY - Trailer Oficial Subtitulado Español Latino 2017

"Beautiful Stranger" - película;

"Dance Hall" - película;

"Los ángeles de Charlie" - película;

"Mune: Guardian of the Moon" - película;

MUNE | Guardian of the Moon | Official Trailer