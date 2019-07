El actor Julio Chávez, protagonista de "El Tigre Verón", el nuevo unitario de Polka, se refirió a la demanda que hizo el sindicalista Hugo Moyano, en la que asegura que la ficción se basa en su vida. Chávez se mostró desafiante al reconocer que "si hay un Tigre Verón 2, lo voy a hacer".

El desembarco de "El Tigre Verón" a principios de junio en la pantalla de El Trece generó polémicas repercusiones por el supuesto parecido del personaje que interpreta Chávez con Moyano.

Por este motivo, el secretario general del sindicato de Camioneros decidió denunciar a la productora de Adrián Suar por "plagio". Los acusa de haberse basado en su historia para realizar la serie que tienen a un sindicalista como protagonista.

En ese sentido, Chávez relativizó la denuncia. "El Tigre Verón no es Hugo Moyano, es el Tigre Verón. Lamento que el viaje se detenga ahí. El viaje es mucho más universal que eso pero, ¿Quién soy yo? También tengo gente que me para y me dice: Sos mi tío. Te veo hacer el asado y sos mi tío.", deslizó el actor.

"Si a mí me hubiesen llamado para hacer el papel de cualquier sindicalista concreto, con identidad, yo hubiera dicho que no. Yo no hago ficciones ni que demanden, ni que condenen, ni que elijan un personaje para que diga: hablo de él. Yo no hago eso", agregó el protagonista de la polémica ficción.

"Por supuesto cuenta la historia de un sindicalista. Y hay guiños. Si yo hago la vida de un médico, guardapolvo tengo que usar. Son elementos arquetípicos del relato", argumentó sobre el personaje que tiene que interpretar.

"Yo no soy actor para criticar al ser humano, soy actor para correr la mirada. Yo tengo la suerte de poder construir mentiras, y construirlas de una manera que la gente sienta que son verdad. Aún hay gente puntera que se siente agradecida de cómo se la representó en «El puntero»", siguió Chávez, recordando la exitosa serie que realizó en 2011, también con producción de Polka.

Un poco enojado por la situación el actor expresó: "Para mí, yo no cuento la historia de un sindicalista corrupto. Yo cuento la historia de una especie de cacique, defensor de su tribu que está en el medio de un sistema corrupto y que intenta mantener su poder jugando. Te pueden gustar o no, pero lo que forma parte en esta ficción son los juegos, y él va a defender a su juego".

"Si la cuestión es haber herido la susceptibilidad de cualquier sindicalista, pido disculpas. Lo lamento en el alma, no es mi intención. Lo elaboré desde la ficción al Tigre Verón y lo defiendo a muerte. Es un caudillo, lo siento muy humano", explicó en diálogo con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos (FM 89.9).

Cuando le llegó la propuesta de Suar para llevar adelante "El Tigre Verón", el actor recordó: "Cuando me dijeron, Julio, vamos a hacer la vida de un sindicalista" yo me pregunté: "¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿De quién? ¿Cómo? Porque no soy un tonto, soy un hombre de 63 años".