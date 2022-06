Julieta Prandi y el Tucu López se cruzaron en televisión por el lenguaje inclusivo

Julieta Prandi de inmediato mostró su coincidencia: "Es que está atrasando el aprendizaje y a mí me parece que está perfecto, más allá de que no te va a cambiar una letra, de verdad, en las enseñanzas, los chicos no comprenden los textos, los confunde".

Con ceño fruncido, el Tucu López cruzó a su compañera de conducción para expresar su divergencia con Prandi: "Yo no coincido con vos en este sentido, yo creo que una letra cuando vos no te identificás con un género binario, te cambia totalmente. Por otro lado, no se enseña el lenguaje inclusivo".

Pero Prandi lo interrumpió ya con cierto fastidio: "Pero se puede decir chicos y chicas". Y el conductor refutó: "No, pero si vos no te identificás con chicos y chicas, tenés que tener una representación lingüística de alguna cosa". Y añadió que "lo que digo es que para mí no se enseña el lenguaje inclusivo en las escuelas, sé que mucha gente se enoja, se pone mal".

Y fue allí que Deglauy intervino para hacer una acotación: "Perdoname, hay mails de instituciones que los mandan en inclusivo, eso es lo que quiere cambiar el gobierno de la Ciudad".

El Tucu mantuvo su postura: "No, pero está bien que los mails lo manden con el inclusivo, porque si yo no me identifico como chico o como chica, me tengo que sentir representado por la institución. Cualquier cosa que se prohíba y que nazca de una necesidad socio cultural, yo creo que es un pifie a nivel sistema, porque lo que va a pasar es que se va a exacerbar".

"¿Qué te cambia, qué te molesta si con esa forma de hablar, alguien se siente mejor. Hay un pibe, una piba, une pibe, no sé llamalo como vos quieras, hay una persona que está buscando su identidad y se siente incluido?", concluyó López, mientras que Prandi prefirió permanecer en silencio durante todo el debate con evidente muestras de disconformidad, lo que no es nuevo entre ambos conductores, ya que en América TV es vox populi que la relación es cada vez más complicada.