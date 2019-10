Julieta Nair Calvo "incendió" París con un vestido muy jugado

La actriz Julieta Nair Calvo revolucionó las calles de París y a sus seguidores en las redes sociales con una producción callejera muy osada.

"Vas a quemar lo que queda de Catedral", comentó en Instagram Connie Ansaldi, mientras en las imágenes se la ve a Julieta posando con un vestido muy escotado y con tajos gigantes con la Catedral de Notre-Dame como escenario.

"Oh lala París, 1,2 o 3?", preguntó la actriz junto a tres fotos donde simula no tener ropa interior, detalle que los seguidores no dejaron pasar.

La actriz, conductora y cantante de 30 años se encuentra viajando por Europa y aprovecha cada oportunidad para subir fotos de su periplo en las redes sociales. Y en Francia no quiso dejar pasar la oportunidad de retratarse junto a la famosa catedral que el pasado 15 de abril sufrió daños significativos a causa de un incendio.