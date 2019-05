Julieta Laso muestra su ADN porteño de tango, milonga y cumbia

"La vida está en juego" canta Julieta Laso en "Martingala", tema que da título al disco que fue nominado a los Premios Gardel y que presenta hoy, a las 21.30, en el Gran Salón de Plataforma Lavardén (Sarmiento esquina Mendoza).

Dueña de una voz expresiva y con mucho carácter, la ex cantante de la Orquesta Típica Fernandez Fierro llega a la ciudad con su segundo disco solista a nueve años de su debut con "Tango Rante".

En diálogo con Escenario, Laso ratificó su esencia musical, en la que conviven la milonga, el tango e incluso la cumbia. Y felicitó a Marilina Bertoldi, reciente ganadora del Gardel de Oro:"Esa noche, por primera vez en los Gardel escuchamos la palabra lesbiana".

—Tu disco respira tango, milonga y cumbia. ¿"Martingala" tiene el ADN de la música de Buenos Aires?

—Sí. No es buscado, sino que sucede inevitablemente. Soy porteña, me crié en cinco barrios de Buenos Aires, nada de eso me es ajeno.

—"Las tribus" asoma como la perlita del disco. ¿En medio de este caos social y político confiás en que, como decís en esta canción, "el olor de las tribus" se empezará a sentir para mal de "los pocos y cobardes"?

—Es una fantasía que todos en el fondo tenemos. Desde los más malos, hasta los más buenos. Las revoluciones son un sueño de la humanidad.

—Marilina Bertoldi ganó el Oro en los Gardel, en que vos también estabas nominada por este disco, y fue un quiebre por ser la primera mujer en 19 años en ganarlo. Resaltó que era la primera lesbiana que lo ganaba y dijo que "el rock de los hombres murió hace muchos años". ¿No sentís que esa última frase genera una grieta hombre-mujer innecesaria en la música argentina?

—¿Hoy me estarías preguntando por lo que dijo Marilina si no hubiera dicho eso? Eso es lo interesante de sus palabras en los Premios Gardel. No estás obligado a estar de acuerdo con ella, simplemente te hace pensar. ¿Cuántas cosas se dijeron esa noche sin significar nada? ¿Realmente podemos creer que en 19 años no hubo más mujeres en la música que merecieran un Gardel de Oro? Esa noche por primera vez en los Premios Gardel escuchamos la palabra lesbiana. ¡Aprovecho para felicitarla por su Gardel de Oro!