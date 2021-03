Julia Roberts y George Clooney serán pareja en una comedia romántica

En “Ticket To Paradise”, la dupla interpretará a una pareja divorciada que se reúne y decide viajar a Bali, en Indonesia, para evitar que su hija se case y, creen, cometa el mismo error que ellos 25 años atrás.

Clooney y Roberts son amigos desde hace mucho tiempo, y esta no es la primera vez que comparten un largometraje. Su primer trabajo juntos fue en “La gran estafa”, en 2001, en la que también interpretaban a una ex pareja que en el marco de un ambicioso robo en Las Vegas terminaba reconciliada. Ambos repitieron roles poco tiempo después, en la secuela de esa película. En 2016 coincidieron nuevamente en “El maestro del dinero”, un filme dirigido por Jodie Foster, que no recibió las críticas esperadas.

Ocean's Eleven (2001) Official Trailer

“Ticket To Paradise” marca el regreso de Clooney y Roberts a un proyecto para la pantalla grande, luego de un tiempo abocados a la televisión. El actor protagonizó recientemente el filme de Netflix “Cielo de medianoche”, y en 2019 estuvo al frente de la miniserie “Trampa 22”. Con respecto a la actriz, su último rol importante fue en 2018, como figura central en la primera temporada de la ficción televisiva “Homecoming”.