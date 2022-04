Julia Mengolini fue cuestionada por la millonaria pauta que recibe del gobierno de Kicillof

Mengolini primero escribió un largo hilo de Twitter en los que trató de "inescrupulosos que hablan boludeces" a quienes la atacaban, pero también dio a entender que cobraba la pauta. Entonces, el que siguió la disputa fue De Brito, que le tiró con todo y hasta le dijo qué podía hacer con la plata. "Terminó confirmando que cobra 3,6 palos de los bonaerenses para su radio kirchnerista. Dónalos a Ni una Menos". Y en otro tuit disparó: "Primero me dijo que no me constaba la información, ahora dice que la recibió para un festival. En cualquier momento es culpa de Macri o de Trump".