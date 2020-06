Ya van dos meses desde que Jujuy Jiménez y el tandilense Juan Martín del Potro terminaron su relación de pareja. Ahora, la modelo dice que está atravesando la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus en absoluta soledad. Sí se la ve muy activa en las redes sociales. Así, se animó a las comprometedoras preguntas de sus seguidores en Instagram, quienes la indagaron sobre su vida sexual. Allí, hizo revelaciones súper hot.

Los seguidores de la también periodista se animaron a todo y al principio Sofía fue contestando y sorprendiendo a la audiencia con algunas de sus respuestas. Sin embargo, llegón un momento que le puso freno a la curiosidad de sus fans.

Estas fueron algunas de las preguntas a las que se enfrentó:

-¿Sexo post rendir sirve para relajar?

-Nos pusimos quenchi. Esto siempre, en cualquier momento, antes, después, siempre hace bien. Ahora, en cuarentena, bueno...

-¿Posición preferida en la cama?

-Les juro que ya me río de solo pensarlo porque no pueden ser tan culiados. ¡No me pregunten estas cosas! O sea, separada, cuarentena. No, da. (Todas, ah re)

-¿Qué te fijás en un hombre?

-En realidad, diría que el humor mata absolutamente todo.

-¿Cuál es el lugar público en el que te gustaría tener una fantasía sexual?

-He cumplido varias de mis fantasías, no sé si tengo ahora una nueva. En un ascensor, en la playa fue increíble y en un balcón, de noche, al aire libre.

-¿Cuántas veces por día? ¿Mañanero o noche?

-Me hago la canchera con las preguntas y después me da vergüenza responderlas. No importa la cantidad sino la calidad. ¿Entre noche o día? Si es a la mañana, no vas a tener excusas para andar con una mega sonrisa. Y a la noche es como la mejor forma de cerrar el día. Resumen: siempre está bien.