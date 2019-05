Jujuy Jiménez confirmó en Roma su romance con Del Potro

Ya desde fines de 2018 se rumoreaba acerca de una posible relación entre Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín del Potro luego de que fueran vistos juntos en una discoteca.

Aquella primera especulación quedó pronto en la nada. Sin embargo la presencia de la joven modelo alentando a Del Potro en el Master 1000 de Roma frente a Novak Djokovic reavivaron las versiones.

Sin embargo, fue la propia Jujuy la que eligió poner fin a las especulaciones y a su regreso al país confirmó que vive un romance con el mejor tenista argentino de los últimos tiempos.

"Ahí estuve bancando a morir, era yo, es cierto, todo buena onda. Con Juan desde que nos conocimos hubo buena onda siempre, pero bueno en el verano yo me fui a hacer temporada a Carlos Paz y él estuvo con sus viajes. Ahora me invitó y fui, estuvo muy bueno. Es increíble cómo la gente de todo el mundo lo quiere, lo alienta, es un groso, muy capo”, contó Jujuy.

Evitó poner rótulos al vínculo entre ambos y aseguró que se "están conociendo".

"Fui a un viaje, acompañé, disfruté de verlo romperla en la cancha pero no sé qué pasará. Me vieron y ya está, a pasarlo bien", asumió y siguió: "Se nota que es buena gente, súper generoso, nos estamos conociendo, vamos viendo de a poco, no sé por qué se necesita ponerle un nombre a todo. Me invitó y fui".