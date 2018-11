"No soy feminista, no creo en la igualdad entre el hombre y la mujer", había declarado Juana Viale hace unos días y esas palabras generaron voces a favor y en contra.

Sus declaraciones causaron una gran repercusión y la periodista Julia Mengolini decidió cruzar a la nieta de Mirtha Legrand. "Son tan brutos que da vergüenza", expresó a través de Twitter. Lejos de quedarse al margen, Juana salió al cruce y fue contundente con su ninguneo: "No sé ni quién es Julia Mengolini".

Embed Juanita Viale no es feminista “porque somos todos distintos” y Ronnie Arias se queja de que quemamos un perro en Trelew. SON TAN BRUTOS que da vergüenza. Y lo peor es que se supone que son cool. Atrasan mil años con su ignorancia. ♀️ — Julia Mengolini (@juliamengo) 5 de noviembre de 2018



Sin embargo, en diálogo con Modo Sábado por Radio Nacional, la actriz recogió el guante y respondió: "Ella (Mengolini) dijo que "no era cool", yo no sé lo que significa ser 'cool', si quiere que me lo explique en mi propia lengua porque yo soy argentina nacida y vivida".

"Si ella considera que soy bruta, debe ser porque su intelecto es mayor al mío pero al menos yo soy sólida, así que no pasa nada", agregó contundente.

Y sobre el concepto de feminismo, explicó: "La legalización del aborto no habla de ninguna bandera del feminismo. Es una ley que tiene que salir. No necesito ser feminista para querer eso. Hay muchos hombres que quieren que salga la ley y no son feministas".

Embed Acá Juanita aportando muchísima claridad: “La legalización del aborto no habla de ninguna bandera del feminismo. No necesito ser feminista para querer eso. Hay muchos hombres que quieren que salga la ley y no son feministas”. ♀️♀️❤️ https://t.co/fGjtMhFYgu — Julia Mengolini (@juliamengo) 10 de noviembre de 2018



"Siempre lo que yo diga tiene un eco. Entiendo que la gente no esté de acuerdo, que tengamos diversidad de opinión y podemos manifestarlo. Si la gente no está de acuerdo con que yo no soy feminista, es un tema de esa gente. A sociedad que tenemos necesita generar bandos para generar charlas cuando lo necesario es debatir la ley que tiene que salir", cerró Viale.