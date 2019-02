El colombiano Juanes que se presentará el 16 de febrero en el teatro Colón en el marco del Festival Unicos, anunció que se encuentra en la etapa final de un disco nuevo donde fusiona pop y rock con folclore latino y dijo que se siente "feliz" de que su ciudad Medellín, luego de años de violencia narco, se haya convertido "en un centro musical" de Latinoamérica a partir del surgimiento de grandes artistas urbanos como J Balvin, Maluma, Reykon, Piso 21 y Karol G, entre otros de renombre internacional.

"En Colombia y en mi ciudad (Medellín) hemos vivido años demasiado duros en el pasado y ver que puede ser un centro musical de Latinoamérica es súper emocionante. Después de haber estado herméticos durante tanto tiempo es un alivio, de alguna manera el país se ha transformado y la cultura y el deporte han hecho su cambio importante", señaló Juan Esteban Aristizábal Vásquez, tal su nombre completo.

Juanes subirá al escenario del coliseo mayor de la Argentina el 16 de febrero a las 19, mientras a las 21.30 lo hará la británica Jenkins. El Colón recibirá del 12 al 17 de febrero a Café Tacvba, Lila Downs, Gustavo Santaolalla, Katherine Jenkins, Luciano Pereyra, Pedro Aznar y El Abrazo del Tango y el Flamenco, con Miguel Poveda, Ariel Ardit, Antonio Carmona y Guillermo Fernández y La Trova Rosarina (ver aparte).

—¿Por qué aceptaste la invitación de hacer algo con una sinfónica en un teatro como el Colón?

—Para mí es una oportunidad maravillosa. Estoy muy contento de hacer este evento por varias razones: obviamente por la locación, lo que significa, nunca he estado adentro pero entiendo lo que significa. Por eso es el formato, lo he hecho un par de veces en el pasado con arreglos de David Campbell, que es un arreglista maravilloso. Es un placer tocar mis canciones con esta orquesta y es una gran oportunidad hacerlo en el Teatro Colón y un honor.

—¿Qué se siente que ahora todo el mundo de la música mire a Medellín por J Balvin, Maluma y productores como Sky y Ovy on the drums y toda la movida de lo urbano?

—Me siento muy feliz, porque Colombia y mi ciudad hemos vivido años demasiado duros en el pasado y ver que puede ser un centro musical de Latinoamérica es súper emocionante. Después de haber estado herméticos durante tanto tiempo es un alivio. De alguna manera el país se ha transformado y la cultura y el deporte han hecho su cambio importante. Eso motiva bastante. De hecho he trabajado con bastantes de ellos y hay mucha inspiración ahí, otro concepto de la música y otra estética. Eso se valora también.

—¿Cómo te sentís viendo que esta movida de la fusión del rock, el pop y el reggae con el folclore latinoamericano empieza a crecer?. Además, muchos recurren a colombianos para producir...

—Me parece emocionante ver lo que está pasando con la música. La tecnología ha generado que tengamos más acceso a toda la música y de alguna manera se democratizó un poco más. Es un momento en donde todo puede pasar, lo ves en los chicos y como trabajan hoy en día de una manera totalmente distinta. Hay un lugar donde convergen muchos ritmos y funciona perfectamente cuando lo ensamblas, está bien que eso esté pasando.

—¿Esta situación te agarra en el medio de la grabación de un disco nuevo?

—Sí, recién lancé una canción hace una semana y estoy prácticamente terminando mi álbum nuevo que saldrá este año. Estoy con varias cosas, estoy todo el tiempo dando vueltas en torno a la música. Terminé de hacer lo que va a ser mi próximo álbum pero también estoy componiendo otras canciones. De repente, un poco más de rock o acústicas, estoy experimentando con diferentes proyectos que tengo en mi cabeza que no se cuándo voy a sacar a la luz. Estoy siempre trabajando. Lo que más me gusta es innovar. Todas mis canciones parten del folclore. Mi sencillo, "La Plata", es un vallenato como del Pacifico. El resto del disco también va por ahí por vallenatos, cumbias y música guasca, que es la música de Antioquía, mi región. Es música que he usado como influencia en toda mi carrera. También un poco de reggae, que está siempre en mis canciones. La música guasca es más de la historia de los arrieros y los campesinos, es más grosera, con mucha actitud y divertida. Es en cuatro cuartos y tiene influencias en el reggae o el vallenato.