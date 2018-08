Juana Repetto y su polémica foto en el baño con Toribio

Juana Repetto generó una alta repercusión en las redes sociales tras la publicación de una foto que causó polémica entre sus seguidores.

La imagen muestra a la actriz, sentada en el inodoro, totalmente desnuda, mientras le da la teta al pequeño Toribio.

"Haters, así despido la #semanamundialdelalactanciamaterna y le pongo el pecho a sus comentarios", escribió Juanita.

Pero la hija de Nico no pudo calmar la ferocidad de los usuarios y se tuvo que bancar las críticas, aunque también recibió mensajes de apoyo.

"Las que se espantan no tuvieron hijos. Esto es lo más normal del día para nosotras. En mi caso por dos, ya que tengo mellis y si no los dejo entrar al baño me tiran la puerta abajo", escribió una mamá.

"Ser madre en toda su expresión, no es lo que muestra la TV en las novelas ni películas, también es esto", dijo otra.

"Desagradable. Yo le di teta a mi hijo y era algo entre él y yo", escribió una usuaria. "Todo bien con dar el pecho. Yo también lo hice, ¿pero qué suma esa foto? Solo es para provocar, no para apoyar y fomentar la lactancia. Innecesaria", disparó otra mujer.

En medio de todos los comentarios, María Fernanda Callejón salió bancar a su amiga: "Sos una genia y es así. No solo tenés que poner el pecho para ese bello Toro, sino para que la gente opine bol... Al que no le gusta que no te siga y listo, qué tanta historia. Aguante la lactancia en todas sus formas".