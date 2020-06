Juan Minujín: "Somos una especie con un enorme poder depredador"

Juan Minujín le pone la voz a la serie documental “Siete Mundos, un planeta”, que se estrena mañana a las 20.15 por Discovery y que atraviesa la diversidad que habita los continentes y cómo el accionar humano lo ha ido destruyendo.

“Creo que es posible salvar al planeta, no creo que estemos en extinción. Sí somos una especie con un enorme poder depredador, lo hacemos hace siglos. Soy positivo, creo que con medidas concretas lo podemos salvar”, dijo preocupado pero con optimismo Minujín, en entrevista con Télam.

Realizado por la Unidad de Historia Natural de BBC Studios, la serie atraviesa, junto a las inconfundibles composiciones del ganador del Oscar Hans Zimmer, la fauna y flora del mundo, con atractivas imágenes que demuestran el avance que ha tenido la tecnología para poder filmar en espacios naturales en muchos casos hostiles para el ser humano, con imágenes macro de criaturas o momentos que son imperceptibles al ojo.

“Me interesé muchísimo de entrada con la propuesta. Miro mucho documental de naturaleza y geografía. Es un tema que me gusta y me interesa. No solo veo largometrajes, sino también series. Discovery me parece un canal con cosas interesantes. Así que mucho no dudé y cuando vi los capítulos me parecieron espectaculares, tanto en lo estético como en lo narrativo. Son siete joyas”, dijo el intérprete respecto de las entregas de la serie.

Consultado sobre si sabía mucho de lo que se cuenta en la serie, el actor señaló: "Sabía algunas cosas, pero no muchas. Me gusta mucho la geografía, pero lo que vi me sorprendió muchísimo y aprendí, como de comportamientos de razas y animales. Me sorprendió la capacidad de la naturaleza para generar vida en los lugares más inhóspitos e increíbles y que así se genere una vida enorme y diversa. También aprendí del deterioro en diferentes zonas ocasionado por el avance humano".