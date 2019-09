Hace un tiempo, Juan Minujín fue convocado para hacer Los dos papas, una película que cuenta la amistad se forjó entre el Papa Benedicto y su predecesor, el argentino Jorge Bergoglio, mucho antes de que este ocupara su lugar.

Pero en una entrevista con la revista Gente, el actor de 44 años reveló que desde aquel ofrecimiento para hacer la película en Netflix tuvo ofrecimientos para trabajar en el exterior pero rechazó todos.

"Me propusieron hacer películas en Londres y Madrid. Por suerte, acá tengo mucho trabajo que me gusta y no me quiero alejar de mi familia", contó el actor de 100 días para enamorarse.

"No acepté proyectos de afuera porque cuido mucho el tiempo que tengo para compartir con Carmela y Amanda, mis hijas", comentó.

"Estoy fascinado con mi versión casera de padre omnipresente que propone experimentar jugando. Tomamos clases de piano, canto y tenis, ¡todo junto! Y nos matamos de risa, estar con ellas me apasiona", contó en el reportaje.

Sin embargo, pese a que por el momento ve "difícil" la posibilidad de estar tanto tiempo alejado de sus niñas, no descartó que un futuro no muy lejano cambie de opinión: "En algún momento, me gustaría experimentarlo", destacó.