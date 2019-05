"Detrás de cámara, cuando estábamos en rodaje, sabíamos que estábamos frente a una selección única", aseguró Juan José Campanella en la rueda de prensa en la que se anunció "El cuento de las comadrejas", estreno del 16 de mayo, uno de los títulos argentinos más esperados de este año.

En el encuentro, el director de "El hijo de la novia", la ganadora del Oscar "El secreto de sus ojos" y "Metegol", estuvo acompañado por Graciela Borges, Luis Brandoni, Óscar Martínez y Nico Francella que completan el elenco del filme con Marcos Mundstock y la española Clara Lago.

El relato tiene como eje a una veterana actriz, otrora diva del cine nacional, que convive en una mansión con su esposo también actor, quien fue su guionista y con uno de sus directores, un cuarteto herrumbrado, cínico hasta lo corrosivo, que irá revelando cómo puede reaccionar frente a lo inesperado.

La película es una remake de "Los muchachos de antes no usaban arsénico", de José Martínez Suárez, a quien Campanella considera "...junto con Aída Bortnik fueron mis dos grandes maestros, pero José ya superó esa categoría. Es como un padre postizo, hermano, amigo, de todo, por eso mi miedo más grande era mostrarle la película a él".

"Era de 1976 pero la vi la década siguiente y me pareció de lo más ingenioso del cine argentino y durante años fui madurando esta idea de que sea un homenaje al cine, que mientras la vamos viendo se vaya explicando cómo es una película y a la vez una historia romántica entre los personajes de Graciela y Beto", refiriendose a la actriz que le toca a Borges y a Brandoni.

"El primer guión es del año 1997 y fue madurando y cambiando, hasta llegar a esta forma en que los personajes recuerdan los años '60 y '70, algo que le aportó mucho", dijo a propósito de la actualización que tiene este relato que según explicó abreva en las comedias negras británicas de los Estudios Ealing, de alguna forma, en el cine Frank Capra.

Graciela Borges aseguró que "Estoy muy feliz de haber hecho este personaje. Me gustó porque dentro de lo cruel que por ahí es me da una sensación de mucha piedad y ternura, y lo que más me gustó es ver que diferente soy yo. Esta película nos hizo brillar a todos, y no fue fácil rodar como si fuera verano en invierno", recordó.

Tras recibir loas de Borges, Nico Francella dijo que para él "Creo que esta es la mejor experiencia profesional que tuve hasta ahora y trabajar con Graciela fue hermoso, es una persona muy generosa, muy sensible y amorosa, fue muy divertido y extraordinario todo, con Beto, con Oscar, con Marcos y con Clara y con Juan a quien agradezco haya confiado en mi".

"Es la primera vez que trabajo con Juan y quería hacerlo hace muchos años y la verdad es que yo se que esto suena a complacencia o a formalidad, pero aquellos que me conocen más que otros saben que no digo estas cosas, lo que pasó entre Juan y yo fue un encuentro extraordinario", confesó Oscar Martínez.

"Fue un encuentro apasionante y apasionado, de respeto y confianza, de mutuo reconocimientoŠLos actores, todo lo contrario a lo que parece, somos inseguros patologicamente, vivimos permanentemente de la aprobación, trabajamos para eso, y Juan me dio tanta confianza desde el primer día que yo se lo agradezco", concluyó.

Brandoni aseguró que "Tengo la satisfacción de dos o tres escenas con Graciela que me las voy a guardar en el corazón con, hubo otras con otros pero los afectos de los personajes no son los mismos".

"Fue muy lindo hacer lo que hicimos todos, y ojalá Juan encuentre un nuevo guión para veteranos como yo y podamos tener la posibilidad de repetir", afirmó tras recordar como Martínez que esperaba el momento en que Campanella lo convocara para hacer cine.