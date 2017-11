En aquel entonces se generó una gran polémica a raíz de unas declaraciones de la actriz que dejó sobrevolando que se sentía incómoda al realizar las escenas con el actor.





"Ya hace varios días dije que con Juan Darthés no pasó nada. No hubo acoso sexual. No quiero hablar más del tema", aclaró en julio de 2013 Rivero desde Twitter, ante el aviso de Darthés que iba a iniciarle acciones legales si no aclaraba el tema.

El tema ahora volvió a instalarse en los medios y Juan decidió llevar a Calu a la Justicia. A través de su abogada Ana Rosenfeld , el actor ya le envió una carta documento a su excompañera por daños y perjuicios.