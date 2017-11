Lo cierto es que por aquel entonces se generó una gran polémica a raíz de unas declaraciones de la actriz que dejó sobrevolando que se sentía incómoda al realizar las escenas con el actor.





"Ya hace varios días dije que con Juan Darthés no pasó nada. No hubo acoso sexual. No quiero hablar más del tema", aclaró en julio de 2013 Rivero desde Twitter, ante el aviso de Darthés que iba a iniciarle acciones legales si no aclaraba el tema.





En una nota radial que concedió hace unas semanas en el ciclo radial de Catalina Dlugi, Calu reavivó este tema: "Yo no lo desmentí. Si hacés una búsqueda no sale que no. Pero cuando todo se empieza a desdibujar. Yo lo que desmentí fue lo de abuso sexual, absolutamente. Pero yo fui parte de un acoso. Por eso todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron. A mí nadie me lo tiene que contar, yo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima. A mí eso me incomodó por mucho tiempo".





"Esto se tiene que acabar. A mí me modificó. Tres años me alejé de la actuación por eso. No voy a llevar el tema a la Justicia, porque no creo que la justicia argentina sea lo mejor que tenemos, pero sí quiero sacármelo de mi cuerpo, contándolo. En mi libro voy a contar un montón de cosas, pero estas experiencias hacen que uno se pueda parar de otra forma. Uno puede hablar de lo vivido, de lo experimentado. Lo viví, lo experimenté y tengo la capacidad de hablar de eso. Y celebro que se deje de elevar a la gente que esté haciendo las cosas mal. Esto no tiene que pasar", agregó la actriz. (Ver nota)





Lo concreto es que el tema ahora volvió a instalarse en los medios y Juan decidió llevar a Calu a la Justicia.





A través de su abogada Ana Rosenfeld , el actor ya le envió una carta documento a su ex compañera por daños y perjuicios.





Otra grave denuncia contra Juan Darthés